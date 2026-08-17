Antes de alquilar un barco, sigue estos consejos de un experto: «El catamarán es para iniciarse y el velero para navegar»

Alquilar barcos es una de las actividades de recreo marítimas más solicitadas del verano. No es para menos: es un plan que se nutre de los mejores spots del verano para conseguir una experiencia compartida disfrutando de la costa y su encanto estival. El futuro del alquiler de barcos es prometedor, así lo atestigua el Informe del Mercado de Embarcaciones de Recreo enero-junio 2026, editado por ANEN. Sus cifras recogen cómo este mercado no hace más que crecer; de hecho, sólo en el mes de junio, el mercado de alquiler registró 317 matriculaciones, un 26,3% más que en junio de 2025. A más opciones y ganas de alquilar, más preguntas surgen sobre cómo hacerlo de forma que pueda sacar el máximo partido a la experiencia.

Yanpy es una empresa boutique de alquiler de barcos de lujo con presencia en Palma de Mallorca. Acostumbrados a diseñar experiencias para clientes que buscan la máxima exclusividad, conocen de primera mano qué marca la diferencia entre una jornada en el mar y una experiencia verdaderamente inolvidable. Para descubrir las claves de ese lujo, hemos hablado con Roberto Córdoba, al frente de la compañía desde 2014, quien comparte sus mejores recomendaciones para disfrutar de un día perfecto a bordo: desde los servicios imprescindibles que merece la pena contratar hasta los consejos más útiles para sacar el máximo partido a la navegación.

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Pregunta: ¿Cuándo recomiendan optar por los servicios de patrón?

Respuesta: Depende de la experiencia de navegación que se busque y del tipo de viaje que se quiera disfrutar. Para quienes cuentan con la licencia de navegación adecuada y quieren vivir una experiencia puramente náutica, llevar la embarcación puede formar parte del atractivo del viaje. Sin embargo, para unas vacaciones en familia o con amigos, especialmente cuando hablamos de varios días de navegación, un patrón suele marcar una gran diferencia.

No sólo se encarga de la navegación, sino que planifica el itinerario para que cada jornada se adapte a las condiciones del mar y a las preferencias de los pasajeros. Permite que todos los pasajeros se dediquen simplemente a disfrutar del viaje, mientras toda la planificación y la navegación quedan en manos de un profesional.

P: Para alguien que nunca ha alquilado un barco, ¿es determinante elegir bien la embarcación?

R: La elección de la embarcación depende del destino, número de pasajeros, presupuesto y el estilo de viaje de cada cliente. Más que recomendar un tipo de embarcación, recomendaría elegir aquella que mejor se adapte al viaje que se quiere vivir. Un buen asesoramiento tiene en cuenta el destino, el itinerario, la composición del grupo, el presupuesto y las expectativas de cada cliente para recomendar la embarcación más adecuada.

P: ¿Cuáles son las más demandadas a día de hoy dentro del sector del lujo?

R: En términos generales, los catamaranes con tripulación son una de las opciones con mayor demanda en la actualidad. Sus amplios espacios, la estabilidad durante la navegación y una distribución muy cómoda hacen que muchos clientes los describan como auténticos apartamentos sobre el mar. En el segmento del chárter de lujo seguimos observando una demanda muy sólida de yates a motor, especialmente entre quienes buscan la máxima exclusividad, privacidad y un nivel de servicio altamente personalizado.

Al mismo tiempo, las goletas están despertando un interés creciente entre viajeros que buscan una forma diferente de vivir el mar. Su ambiente relajado, sus amplias cubiertas y un servicio muy cercano hacen que muchos las comparen con pequeños hoteles boutique flotantes, ofreciendo además una excelente relación calidad-precio.

P: ¿Qué embarcación recomendarías para cada caso?

R: Para una primera experiencia, los catamaranes suelen ser una excelente opción para familias y grupos de amigos. Su estabilidad, amplitud y espacios exteriores hacen que la vida a bordo resulte muy cómoda, especialmente para quienes no tienen experiencia en el mar.

Los veleros están especialmente indicados para quienes disfrutan de la experiencia de navegar. Los yates a motor permiten recorrer mayores distancias en menos tiempo y ofrecen un alto nivel de confort, lo que aporta una gran flexibilidad a la hora de diseñar el itinerario y acceder a destinos más alejados durante una misma semana. Por su parte, las goletas destacan por sus amplias cubiertas y su ambiente relajado, siendo una opción muy apreciada para grupos que priorizan la vida a bordo y una navegación tranquila.

P: ¿Cuáles son los mejores destinos dentro de España para alquilar un yate?

R: Aunque existen otras zonas muy interesantes para navegar en España, el Mediterráneo concentra la mayor parte de la demanda de chárter con tripulación gracias a sus condiciones de navegación, su clima, la proximidad entre destinos y una mayor disponibilidad de embarcaciones con y sin tripulación. Mallorca destaca por la diversidad de sus paisajes, combinando espectaculares fondeos y pueblos con encanto. Ibiza y Formentera son perfectas para quienes buscan aguas cristalinas, beach clubs y un ambiente más cosmopolita, mientras que Menorca ofrece una navegación más tranquila, con un litoral muy bien conservado y algunas de las calas más bonitas del Mediterráneo.

P: Además del propio barco, ¿qué servicios o extras merece la pena contratar?

R: En un chárter con tripulación, muchos de los servicios que el cliente podría considerar extras ya forman parte de la propia experiencia. Lo importante es elegir una embarcación cuyo equipamiento y nivel de servicio se adapten al tipo de viaje que se busca. Si se viaja en familia o con amigos, merece la pena optar por un barco que disponga de una buena selección de juguetes acuáticos, como paddle surf, equipos de snorkel, seabobs o e-foils, ya que multiplican las posibilidades de disfrutar del mar durante toda la semana.

En embarcaciones de mayor tamaño, otro aspecto diferencial es la tripulación. Contar con un capitán, chef y azafata o una tripulación más amplia eleva notablemente la experiencia a bordo, ofreciendo un servicio mucho más personalizado y permitiendo que los pasajeros sólo tengan que preocuparse de disfrutar del viaje.

P: ¿Cuáles son los errores más comunes que terminan encareciendo la experiencia?

R: Tomar la decisión basándose únicamente en el precio. Como ocurre en muchos otros sectores, la embarcación más económica no siempre es la que ofrece la mejor experiencia. La calidad de la tripulación, el estado de conservación del barco, el equipamiento a bordo o el nivel de servicio que ofrece el armador en destino pueden marcar una diferencia enorme durante el viaje. Por eso, merece la pena dejarse asesorar por un broker profesional. Al final, el objetivo no es reservar el barco más barato, sino el que ofrecerá la mejor experiencia.

P: ¿Con cuánta antelación conviene reservar, especialmente en temporada alta?

R: Lo recomendable es comenzar la búsqueda al menos seis meses antes si se quiere acceder a una buena selección de barcos, especialmente cuando se buscan fechas concretas o embarcaciones con alta demanda. La principal ventaja de reservar con tiempo es poder elegir la embarcación que realmente mejor se adapta al viaje que se quiere hacer. Existen embarcaciones con una oferta muy limitada, como los yates de gran capacidad para grupos numerosos, cuya demanda supera con frecuencia la disponibilidad durante las semanas más solicitadas. En estos casos, es recomendable comenzar la búsqueda con un año o incluso más de antelación.

P: ¿Con qué presupuesto se debería contar para alquilar estas embarcaciones de lujo?

R: Dependerá del tipo de experiencia que se busque. Un catamarán con tripulación suele partir de aproximadamente los 15.000 euros por semana. En el segmento del charter de lujo, la mayoría de los yates con tripulación se sitúan entre los 20.000 y los 100.000 euros semanales, aunque los superyates pueden superar ampliamente esa cifra en función de su tamaño, prestaciones y nivel de servicio.

P: ¿En qué habría que fijarse antes de reservar con una empresa u otra?

R: A la hora de elegir una empresa de chárter, más que fijarse únicamente en el número de barcos disponibles o en el precio, recomendaría valorar la calidad del asesoramiento. Un buen bróker dedica tiempo a visitar barcos, mantener un contacto continuo con armadores y tripulaciones, contrastar la información y recomendar aquellas opciones en las que realmente confía para cada tipo de viaje. También es importante que la empresa sea transparente. Explicar con claridad qué incluye el precio, cómo funcionan conceptos como el APA, cuáles son los gastos adicionales y qué puede esperar el cliente durante el viaje genera confianza y evita sorpresas.

P: ¿Ha cambiado el perfil del cliente en los últimos años?

R: Más que cambiar el perfil del cliente, ha cambiado su forma de entender el lujo. Hace unos años el foco estaba mucho más en la embarcación. Hoy, el barco sigue siendo importante, pero ha pasado a ser el escenario donde se vive la experiencia, no el protagonista del viaje. Cada vez vemos más clientes que priorizan la privacidad, el tiempo de calidad con la familia o los amigos y la posibilidad de disfrutar de un viaje completamente personalizado. La calidad de la tripulación, la gastronomía a bordo, la flexibilidad del itinerario o el conocimiento del destino pesan hoy tanto como el propio barco.

P: Si tuvieras que dar sólo tres consejos a alguien que va a alquilar un barco por primera vez, ¿cuáles serían?

R: El primero sería pensar primero en el viaje y después en el barco. Antes de elegir una embarcación, conviene definir el destino, el presupuesto, el tipo de vacaciones que se quieren disfrutar y las expectativas del grupo. Eso facilitará mucho encontrar la opción adecuada.

El segundo es dejarse asesorar por un profesional. Un buen bróker ayuda a interpretar las diferencias entre embarcaciones, tripulaciones y contratos, y puede evitar errores que no siempre son evidentes para quien alquila un barco por primera vez. Y el tercero sería recordar que el barco es sólo una parte del viaje. Elegir la embarcación adecuada es importante, pero la diferencia la marcan las personas, el servicio y la forma en que se vive la experiencia. Al final, lo que permanece en el recuerdo no suele ser únicamente la embarcación, sino todo lo que se ha vivido durante esos días.