Camila Cabello, Lisa o Taylor Swift… ¿Quién es la mejor vestida de los premios VMA 2026?

La temporada de premios ya ha comenzado y ahora llega el turno de los grandes galardones de la música. Los MTV Video Music Awards, conocidos popularmente como VMA, vuelven a reunir una vez más a las grandes estrellas de la industria en una noche en la que la música comparte protagonismo con la moda. Este año, además, hay una figura que concentra buena parte de todas las miradas: Taylor Swift.

La artista volverá a pisar un escenario después de su boda con Travis Kelce para recibir el primer MTV VMA Artist Director Honors, una distinción creada para reconocer a los músicos que también han desarrollado una trayectoria como directores de vídeos o producciones audiovisuales. Un nuevo reconocimiento que elevará su impresionante palmarés hasta los 31 Moon Persons, convirtiéndola en una de las artistas más premiadas de la historia de estos galardones.

Pero antes de que Taylor Swift suba al escenario, la alfombra roja ya ha hecho lo suyo. Los grandes nombres de la música han desfilado ante los fotógrafos con propuestas para todos los gustos: desde auténticas obras de arte de la moda hasta estilismos que han pasado completamente desapercibidos y otros que, directamente, han llevado los límites de la alfombra roja un paso más allá.

Ahora llega el momento de poner nota a la moda. Estos son algunos de los estilismos más destacados de los VMA y vosotros tenéis la última palabra: votad y escoged vuestro favorito.