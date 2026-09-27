Se buscan voluntarios para vivir gratis en Alemania a cambio de cuidar animales en una granja 32 horas semanales: incluyen 3 comidas diarias

¿Quién diría que en la actualidad es posible vivir gratis en Alemania sin recurrir a un contrato laboral tradicional? Gracias a las plataformas de intercambio de trabajo por alojamiento, este tipo de posibilidades se ha multiplicado en los últimos años, permitiendo instalarse una temporada en el campo, aprender oficios rurales y ahorrarse el gasto de la vivienda.

En este sentido, una de las últimas propuestas que ha llamado la atención está en el norte del país y combina vida al aire libre con aprendizaje práctico. El anuncio detalla con precisión qué tareas hay que cumplir, cuántas horas de descanso se garantizan a la semana y qué gastos corren por cuenta de cada aspirante antes de viajar.

Así es la granja alemana que permite vivir gratis en Alemania a cambio de 32 horas de trabajo semanal

La oferta está publicada en Worldpackers, una plataforma que conecta anfitriones de todo el mundo con voluntarios dispuestos a cambiar trabajo por alojamiento. Se trata de una granja regenerativa situada junto a un bosque, con una valoración de 5,0 sobre 34 reseñas de participantes anteriores, lo que da una idea de que la experiencia gusta a quienes ya la probaron.

Esta toma lugar en Willebadessen, un municipio situado en el distrito de Höxter, en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia (Alemania).

Cabe remarcar desde el principio que el anfitrión busca personas con ganas de aprender a cultivar hortalizas sin arar la tierra, dentro de un huerto de mercado, y a manejar ovejas y vacas mediante pastoreo holístico planificado.

Para quienes no estén al tanto de qué significa, esta técnica imita el comportamiento de los rebaños salvajes para regenerar el suelo y forma parte del atractivo principal.

Así, quien se anime puede terminar la estancia sabiendo llevar una pequeña granja regenerativa y, con el tiempo, ganarse la vida con ella.

Las tareas diarias de esta granja de Willebadessen: de la siembra a mover ovejas y vacas por la finca

El compromiso semanal en esta granja alemana es de 32 horas repartidas en distintas tareas, siempre con dos días libres garantizados.

Como se anticipó, cuidar animales, ayudar con reparaciones o construcciones sencillas, colaborar en las labores de la granja ecológica y echar una mano en el jardín son las cuatro áreas principales que detalla el anuncio, aunque el reparto exacto depende de la temporada y de las necesidades del momento.

A su vez, en la práctica, el día a día incluye preparar bancales, producir plántulas y sembrar directamente en la tierra, además de cosechar, empaquetar y repartir las verduras que salen del huerto.

También hay que mover a diario a las ovejas y las vacas de un cercado a otro, siguiendo el sistema de pastoreo planificado. Según el interés de cada voluntario, se puede sumar ayuda en la cocina o en proyectos de reforma dentro de la propiedad.

Alojamiento, comida y el resto de ventajas incluidas en la estancia

A cambio de esas 32 horas semanales, el anfitrión cubre una serie de gastos que, sumados, suponen un ahorro considerable para cualquiera que quiera vivir gratis en Alemania durante una temporada. Estos son los beneficios que detalla la oferta:

Habitación privada o, si se prefiere, una tienda de campaña en la zona habilitada para acampar.

o, si se prefiere, una tienda de campaña en la zona habilitada para acampar. Desayuno, comida y cena todos los días de la estancia.

Uso gratuito de la lavandería y de una cocina totalmente equipada.

Bicicletas a disposición de los voluntarios y traslado desde el punto de llegada hasta la granja.

Excursiones y rutas a pie organizadas por el anfitrión, sin coste añadido.

Internet de alta velocidad, pensado para quienes quieran seguir trabajando en remoto durante la estancia.

Eso sí, lo que no cubre el programa son los vuelos hasta Alemania, el seguro de viaje y el transporte interno una vez allí.

Tampoco incluye trámites de visado, aunque en el caso de los españoles ese punto no supone un obstáculo: al ser ciudadanos de la Unión Europea, pueden entrar y quedarse con el simple documento de identidad, sin necesidad de gestionar ningún permiso adicional.

Requisitos y cómo apuntarse a esta oferta para vivir gratis en Alemania

El anuncio pide un nivel de inglés o alemán intermedio, ya que la comunicación con el anfitrión y el resto del equipo se hace en alguno de esos dos idiomas.

Se aceptan tanto candidatos que viajan solos como parejas o dúos de amigos que quieran hacer la experiencia juntos, y en la propia granja suele haber siempre entre dos y tres voluntarios compartiendo tareas y comidas.

Como en otras propuestas de la misma plataforma, para inscribirse, hay que crear un perfil en Worldpackers y solicitar la plaza directamente desde la ficha de esta granja, citada arriba en este artículo, donde el anfitrión responde a las solicitudes y coordina las fechas disponibles.

Por último, cabe aclarar que la plataforma cobra una cuota de acceso para verificar a los miembros, pero ni el alojamiento ni la comida tienen coste alguno durante toda la estancia, que, según recoge el anuncio, suele extenderse por la primavera, el verano o el otoño.