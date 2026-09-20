Se buscan voluntarios para vivir gratis en EEUU a cambio de trabajar 18 horas semanales restaurando una casa-castillo sin experiencia profesional previa
¿Quién no quisiera vivir gratis en EE. UU., «la tierra de oportunidades», a cambio de trabajo? En este sentido, cada vez son más los anfitriones que recurren a este tipo de intercambios para sacar adelante reformas y proyectos personales. La última oferta llegó desde Texas y propone algo inusual: ayudar a renovar una vivienda con aspecto de castillo a cambio de alojamiento.
El anuncio, publicado en una plataforma internacional de voluntariado, ya acumula reseñas de anteriores participantes y una valoración perfecta. Antes de apuntarse, conviene conocer cuántas horas hay que dedicar realmente, qué tareas están incluidas y qué requisito, poco frecuente en este tipo de convocatorias, deja fuera a buena parte de los interesados.
Conociendo Norwood Castle, la casa-castillo de Texas que busca voluntarios
La propiedad que protagoniza este artículo se llama Norwood Castle y es una vivienda privada de estilo castillo situada en la zona metropolitana de Dallas-Fort Worth, en pleno proceso de reforma.
La anfitriona publicó la convocatoria en Worldpackers, la plataforma que conecta a viajeros dispuestos a trabajar con anfitriones que necesitan ayuda a cambio de alojamiento, y ya suma una valoración de 5 sobre 5 con 17 reseñas de voluntarios anteriores.
Y ojo, que el proyecto no tiene nada de decorativo: se trata de una renovación real, con tareas que cambian según la fase en la que se encuentre la obra en cada momento.
Quitar moqueta vieja, raspar techos con textura de gotelé, pintar habitaciones, lavar a presión el exterior, demoler una ducha antigua o ayudar a instalar suelos nuevos son algunas de las labores que esperan a quien se anime a participar.
¿Qué se pide a cambio de vivir gratis en EEUU en este castillo de Texas?
No hace falta experiencia profesional en construcción ni reforma. La propia anfitriona explica que basta con tener ganas de aprender, seguir instrucciones y sentirse cómodo ensuciándose las manos.
Eso sí, quienes ya tengan nociones de bricolaje, pintura o suelos parten con ventaja, porque el ritmo de trabajo es constante y exige responsabilidad. La propia anfitriona se ofrece a enseñar sobre la marcha cualquier tarea que resulte nueva para el voluntario.
Mientras tanto, las normas de convivencia son claras y bastante habituales en este tipo de proyectos: nada de alcohol ni drogas durante los turnos, prohibido fumar o vapear dentro de la propiedad, ropa adecuada y calzado cerrado, y máximo cuidado con las herramientas y los materiales.
También se pide llegar puntual, preguntar ante cualquier duda y avisar de inmediato si algo se rompe o resulta peligroso.
Sobre el horario, alojamiento y transporte para llegar a Norwood Castle
El anuncio resume la colaboración semanal en 18 horas, aunque el programa detallado de turnos aterriza en una cifra algo mayor: tres jornadas (lunes, miércoles y viernes) de once de la mañana a siete de la tarde, con media hora de descanso para comer, lo que suma 22 horas y media reales de trabajo por semana.
A cambio, los voluntarios acceden a una habitación compartida y a cuatro días libres consecutivos para descansar o conocer la zona.
Por otro lado, la propiedad depende bastante del coche: la estación de autobuses de FlixBus y Greyhound queda a ocho minutos en coche, con trayectos al centro de Dallas por unos 8,50 dólares, y la estación de tren TRE está a 14 minutos.
Quienes no dispongan de vehículo propio pueden moverse en transporte público o aplicaciones de viajes compartidos, aunque el anuncio avisa de que resulta menos cómodo.
Requisitos para postularse a este voluntariado en Texas
A diferencia de otras ofertas similares en Europa, esta convocatoria exige un requisito que reduce bastante el número de candidatos: hay que contar con visado o ciudadanía estadounidense en vigor, ya que el propio programa no gestiona ni facilita ese trámite.
Se admiten tanto voluntarios solos como parejas o dúos que quieran compartir la experiencia, y no se exige edad mínima ni máxima en el anuncio.
Lo que no está incluido tampoco cambia respecto a otros programas de este tipo: vuelos, seguro de viaje, transporte interno y cualquier gestión de visado corren por cuenta de cada voluntario.
Dicho todo esto, quien cumpla los requisitos y tenga la valentía suficiente, puede consultar la ficha completa y postularse directamente en Worldpackers, donde el anuncio de Norwood Castle sigue activo y recibiendo nuevas solicitudes.