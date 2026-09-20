Se buscan voluntarios para vivir gratis en Bariloche a cambio de colaborar 25 horas a la semana en un hostal

San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, se encuentra a orillas del impresionante lago Nahuel Huapi y está rodeada de montañas, bosques y paisajes naturales. Es uno de los destinos turísticos más atractivos de Argentina. Situada a 1.640 kilómetros de Buenos Aires, la ciudad ofrece una amplia oferta de servicios para recibir a los visitantes en cualquier época del año. Ahora, un hostel de Bariloche está buscando voluntarios y ofrece alojamiento gratis, desayuno y días libres.

Durante los meses de verano, la pesca con mosca de truchas y las actividades al aire libre ocupan un lugar destacado. Entre las propuestas más habituales se encuentran el trekking, el rafting, las caminatas por los bosques de la zona y los ascensos a algunas de las cumbres que rodean la ciudad. Con la llegada del invierno comienza la temporada de nieve, y el esquí se convierte en uno de los grandes atractivos. Muy cerca encuentra el Cerro Catedral, uno de los principales centros de esquí de Argentina.

Cómo es el voluntariado para vivir gratis en Bariloche

La opción de instalarse temporalmente en Bariloche sin tener que pagar el alojamiento es muy interesante para quienes quieren conocer Argentina sin gastar una fortuna. Si bien la propuesta no incluye todos los gastos de la estancia, permite vivir una experiencia diferente, descubrir la cultura local y conocer a personas de todo el mundo.

La experiencia consiste en colaborar con distintas tareas necesarias para el funcionamiento cotidiano del hostel. Las 25 horas de trabajo semanales se distribuyen en diferentes turnos, según las necesidades del establecimiento. Éstas son las funciones que pueden desempeñar los voluntarios:

Ayuda en cocina : colaboración en la preparación, terminación y servicio de las comidas.

: colaboración en la preparación, terminación y servicio de las comidas. Limpieza : tareas de limpieza en la cocina, dormitorios, baños y diferentes espacios comunes del hostel.

: tareas de limpieza en la cocina, dormitorios, baños y diferentes espacios comunes del hostel. Tareas domésticas : colaboración en la preparación de las habitaciones, como hacer las camas, además de otras labores del día a día.

: colaboración en la preparación de las habitaciones, como hacer las camas, además de otras labores del día a día. Recepción: asistencia en los procesos de check-in y check-out, además de atención y orientación a los huéspedes.

A cambio, los seleccionados podrán alojarse en una habitación compartida sin ningún coste, además de disfrutar de los siguientes beneficios: desayuno diario, dos días libres por semana, servicio de lavandería gratuito, bicicletas disponibles para los voluntarios y descuentos en bares, excursiones y diferentes actividades de la zona.

¿Qué requisitos deben cumplir los voluntarios? Lo primero y más importante es tener un nivel intermedio de inglés o español. No se exige un dominio avanzado de ambos idiomas, aunque es necesario tener conocimientos suficientes de al menos uno de ellos. Asimismo, es necesario comprometerse con las 25 horas de colaboración semanales y tener disponibilidad para adaptarse a los turnos establecidos por el establecimiento.

Cabe recordar que los voluntarios deberán asumir por su cuenta los gastos relacionados con el viaje, el seguro, los desplazamientos dentro del país y, en caso de ser necesario, los costes correspondientes al visado.

Fechas disponibles

De acuerdo con la información publicada en Worldpackers, la experiencia tiene una duración aproximada de entre dos y tres semanas.La convocatoria disponible actualmente contempla fechas durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2026, así como enero y febrero de 2027. Las personas interesadas pueden acceder a la oferta publicada en Worldpackers, crear un perfil y enviar su solicitud.

«Somos un hostal de mochileros y aventura en San Carlos de Bariloche, Argentina. Hay un total de 7 habitaciones, con camas, cocina, piscina y zona para parrillas. Buscamos personas interesadas en intercambiar ayuda por alojamiento, compartir algunas comidas, etc., con mantenimiento, recepción y tareas generales del hostal. Bariloche es un lugar fantástico con acceso a las montañas, al snowboard, etc».

Visa de Vacaciones y Trabajo

Aunque los ciudadanos españoles pueden viajar a Argentina como turistas sin necesidad de visado para estancias de hasta 90 días, realizar un voluntariado puede estar sujeto a requisitos migratorios diferentes. Por este motivo, quienes quieran participar en este tipo de intercambio deben comprobar previamente qué autorización necesitan. Para españoles de entre 18 y 35 años existe la posibilidad de solicitar la Visa de Vacaciones y Trabajo, que contempla actividades de voluntariado y exige cumplir una serie de requisitos.

Este visado permite permanecer en Argentina con fines turísticos o para adquirir una experiencia personal, profesional o de voluntariado, así como para conocer en mayor profundidad la cultura y la sociedad del país. La estancia puede tener una duración máxima de 12 meses. Aunque trabajar no constituye el objetivo principal del visado, durante ese período se permite desarrollar una actividad laboral por un máximo de seis meses en total. Además, es posible realizar cursos de formación o perfeccionamiento durante un máximo acumulado de seis meses y participar en actividades de voluntariado.

Los requisitos son los siguientes: