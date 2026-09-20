Conmoción entre los arqueólogos: descubren en Cuenca el truco de los ingenieros almorávides para construir una fortaleza en la roca hace 900 años

Un equipo de arqueólogos documentó en el Cerro de la Defensa de Uclés (Cuenca) la técnica que los ingenieros almorávides usaron para levantar una fortaleza sobre un cerro de topografía irregular. La construcción, de cronología almorávide, data de inicios del siglo XII, hace unos 900 años.

En campañas anteriores, el equipo ya había documentado en el cerro una fortaleza y una mezquita de la misma época almorávide. Ninguna ocupación posterior alteró esos niveles arqueológicos, lo que favoreció su buen estado de conservación.

Según la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, los trabajos forman parte de un proyecto de la Universidad de Castilla-La Mancha, con la participación de la Facultad de Letras de Ciudad Real y el Grado en Historia. La administración regional financia la excavación a través de sus ayudas a la investigación del patrimonio arqueológico.

¿Cómo consiguieron los almorávides construir la fortaleza de Uclés sobre la roca?

El equipo centró esta campaña en el frente oriental de la fortaleza, donde documentó parte de las soluciones técnicas empleadas para levantar el recinto. «El recinto se planteó mediante grandes torres unidas por potentes cortinas de muralla, todas ellas dotadas de zarpas apoyadas directamente sobre el roquedo para evitar desplazamientos y asegurar la estabilidad de las estructuras», explica el equipo de investigación.

A ese sistema se sumó una gran plataforma constructiva que permitió regularizar la fuerte pendiente del cerro y disponer de una superficie adecuada para levantar la fortificación. Esas soluciones reflejan, según los investigadores, como adaptaron la construcción a un terreno tan exigente.

El análisis se realiza mediante estudios poliorcéticos y arqueología de la arquitectura. La lectura estratigráfica de los paramentos permite estudiar la relación entre torres y cortinas, las técnicas constructivas, los morteros empleados y las distintas fases de obra del recinto.

El posible acceso en codo a la fortaleza almorávide de Uclés

Otro de los objetivos de la campaña fue localizar el acceso principal a la fortaleza. Los trabajos en la Torre 1 permiten plantear, todavía como hipótesis, un acceso en codo organizado mediante dos puertas.

Esa hipótesis deberá confirmarse conforme avance la excavación del frente occidental de la fortaleza, uno de los sectores donde el equipo ha intervenido de forma más limitada hasta ahora.

Una mezquita y recipientes cerámicos entre los hallazgos almorávides de Uclés

El Cerro de la Defensa es, según el equipo de investigación, «un lugar especialmente relevante para estudiar la presencia almorávide en la península ibérica, tanto desde el punto de vista de la arquitectura como de la cultura material».

En algunos de los contextos constructivos, el equipo localizó grandes recipientes cerámicos, varios de ellos con decoración estampillada. Su disposición plantea la posibilidad de que su incorporación a determinadas estructuras tuviera un «significado específico» relacionado con el proceso de construcción.

Ese tipo de recipientes cerámicos de gran tamaño y las decoraciones estampilladas ya estaban bien representados entre los materiales almorávides recuperados en campañas anteriores en el mismo yacimiento.

El equipo de la Universidad de Castilla-La Mancha detrás de la excavación en Uclés

Firman la investigación Jesús Molero, David Gallego, Jaime García Carpintero y Cristina Peña, de la Universidad de Castilla-La Mancha. El proyecto se titula Uclés, de madina a cabecera de la Orden de Santiago (de ciudad islámica a sede de la Orden de Santiago) y cuenta con financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Los trabajos de campo y de laboratorio cuentan además con la colaboración de la Fundación Fernando Núñez y del Ayuntamiento de Uclés. El equipo combina esa labor conjunta con documentación fotogramétrica y una reconstrucción virtual en 3D del Cerro de la Defensa, tanto de la fortaleza como de la mezquita.