La psicología sugiere que los nacidos entre 1940 y 1960 hablan demasiado porque llevan desde la infancia esperando a tener voz

Los baby boomers crecieron en hogares donde los niños debían escuchar a los mayores, esperar su turno y evitar las interrupciones. Ahora, varias décadas después, podrían haber encontrado la oportunidad de ocupar todo el espacio que durante años se les obligó a dejar libre.

Esta característica, conocida en la literatura científica como off-target verbosity, describe una forma de comunicación en la que una persona proporciona más información de la necesaria o se aleja progresivamente del asunto inicial. No significa simplemente «hablar demasiado». El concepto hace referencia, sobre todo, a la dificultad para mantener la conversación centrada en la información relevante.

La razón por la que los nacidos entre 1940 y 1960 hablan mucho

Una posible explicación tiene que ver con la educación recibida durante la infancia. Las personas que pertenecen a la generación de los baby boomers crecieron, en muchos casos, en hogares y entornos sociales con normas de comunicación muy diferentes a las actuales. La conversación familiar estaba mucho más jerarquizada y la opinión de los menores no ocupaba el mismo espacio que la de sus padres o abuelos. En este contexto, algunas personas que durante su infancia tuvieron menos oportunidades para intervenir en las conversaciones pueden haber desarrollado, décadas después, una mayor necesidad de expresar sus opiniones.

También existe otra explicación relacionada con la memoria. Una pregunta aparentemente sencilla puede activar recuerdos asociados que llevan a la persona a dar información que, desde fuera, parece innecesaria. La memoria autobiográfica no funciona como una lista perfectamente ordenada. Los recuerdos pueden activar otros recuerdos, especialmente cuando están relacionados con personas, lugares, emociones o acontecimientos importantes. Por eso, una conversación puede convertirse rápidamente en una cadena de asociaciones.

Existe además una dimensión emocional. Para una persona de entre 65 y 85 años, una conversación cotidiana puede convertirse en una oportunidad para recuperar acontecimientos que forman parte de su identidad. Hablar de un antiguo trabajo, de los amigos de juventud, de los viajes realizados o de la familia es una forma de reconstruir la propia historia. Por eso, en ocasiones, detrás de esos minutos adicionales de conversación hay recuerdos que la persona considera importantes y que desea compartir.

Verborrea fuera de tema relacionada con la edad (OTV)

El habla de las personas mayores es más verborreico, lo cual puede influir en su comunicación social. Un estudio publicado en Frontiers in Psychology analizó el papel que desempeña la inhibición en la llamada verborrea fuera de tema relacionada con la edad (OTV).

La inhibición engloba tres funciones diferentes: acceso, eliminación y restricción. La primera se encarga de impedir que la información irrelevante llegue al foco de atención; la segunda permite eliminar de la memoria de trabajo aquellos datos que anteriormente eran relevantes pero han dejado de serlo; y la tercera ayuda a controlar respuestas impulsivas o inadecuadas.

Para determinar si la OTV estaba relacionada con el mecanismo previo de inhibición, los investigadores utilizaron una tarea de comunicación referencial. Además, recurrieron a una entrevista sobre acontecimientos con implicación personal para estudiar cómo influían los mecanismos posteriores de inhibición en este tipo de verbosidad.

Los resultados mostraron que, entre los participantes de mayor edad, la variabilidad en la tolerancia a los estímulos (VTE) estaba relacionada con un deterioro asociado a la edad en los mecanismos posteriores de inhibición. En cambio, entre los adultos jóvenes, esta variabilidad parecía estar más vinculada a dificultades en el mecanismo previo de inhibición.

Comunicación digital

En este contexto, la Universidad de Harvard también ha analizado algunos aspectos relacionados con la forma en la que los baby boomers se comunican a través de los medios digitales. El lingüista Adam Aleksic, autor del libro «Algospeak», ha explicado por qué muchos miembros de esta generación recurren a los puntos suspensivos cuando escriben mensajes de texto.

«¿Sabes cómo la gente mayor suele usar los puntos suspensivos de los Boomers’al escribir mensajes? ¿Siempre hay un ‘punto suspensivo’ en medio de sus mensajes?», comienza preguntando Aleksic. «Bueno, eso se debe a que crecieron siguiendo reglas diferentes para la comunicación informal. Hoy en día, si quieres separar una idea, simplemente pulsas Intro y empiezas una nueva línea con un nuevo pensamiento, pero no tenía tanto sentido hacerlo para escribir postales o cartas, donde había que ahorrar espacio, así que en aquellos tiempos la gente aprendió a separar los pensamientos usando puntos suspensivos», explica en un vídeo publicado su perfil de TikTok.

Según el experto, las generaciones más jóvenes se han acostumbrado a una forma de comunicación escrita mucho más breve y directa, mientras que los baby boomers mantienen algunos hábitos adquiridos durante la época en la que las cartas y las postales eran formas habituales de comunicación.

«Añaden más información de la necesaria, por lo que parecen implicar algo más que el significado pretendido. La mayoría de las veces, a los jóvenes esto les parece vacilación, molestia o agresividad pasiva, porque así es como usamos las elipsis», comparte el lingüista.