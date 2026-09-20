Los bomberos coinciden al 100%: «En caso de incendio, un pañuelo te puede proteger del polvo o de las cenizas pero no de los gases tóxicos»

Los bomberos ya han avisado de la importancia de evacuar rápido una vivienda en casa de incendio, por lo que es fundamental saber qué medidas podemos tomar para protegernos en el proceso. Por ejemplo, cubrirnos la nariz y la boca con un pañuelo, especialmente si está mojado.

Los propios bomberos reconocen que reduce la entrada de partículas tóxicas y, si tenemos la oportunidad, es bueno usar el truco. No obstante, no podemos pensar que nos protege de absolutamente todo en un incendio.

Debemos tener en cuenta que la ceniza visible no es lo único que afecta a nuestra salud. Al producirse el fuego, también se liberan gases y otras sustancias tóxicas que si atraviesan el tejido nos producirán mareos, desorientación, la pérdida del conocimiento e incluso el fallecimiento.

Por qué un pañuelo no nos protege de los gases en los incendios, según los bomberos

La tela colocada sobre la nariz y la boca funciona como una barrera física rudimentaria. Y es cierto que, dependiendo de su grosor, puede detener algunas partículas relativamente grandes de polvo, hollín o ceniza antes de que entren en las vías respiratorias.

De hecho, humedecer el pañuelo puede ayudar a que parte de esas partículas queden adheridas al tejido. También puede aliviar durante unos instantes la sensación de sequedad y calor causada por el aire cargado de residuos.

No obstante, los bomberos han advertido que la protección baja frente a los gases generados por la combustión, ya que atraviesan con facilidad las fibras (no importa que estén mojadas).

Por desgracia, una tela mojada no filtra sustancias como el monóxido de carbono ni corrige la falta de oxígeno que puede producirse en un ambiente afectado por el fuego.

Tampoco deben confundirse el olor o la irritación con una medición fiable del peligro. Algunos gases pueden causar daños antes de que una persona entienda la gravedad de la exposición.

El humo es casi más peligroso que el fuego en los incendios

Pese a que los bomberos nos recomiendan tener un extintor a mano en casa, no podemos olvidar que el humo producido por un incendio puede ser tan peligroso como el fuego.

El motivo es que la inhalación de humo puede impedir que una persona se oriente, se desplace o tome decisiones acertadas, incluso cuando las llamas todavía se encuentran a cierta distancia.

El monóxido de carbono se une a la hemoglobina e interfiere en el transporte de oxígeno por el organismo. Otros compuestos irritan los ojos y las vías respiratorias, mientras que el propio calor del humo puede causar lesiones.

Para que entiendas que una tela cubriéndote la boca no es suficiente, piensa que los bomberos emplean equipos de respiración autónoma precisamente porque una mascarilla no permite trabajar de manera segura en una atmósfera contaminada.

Qué hacer si el humo de un incendio te sorprende en casa

Ante un incendio, lo primero es avisar al 112 y actuar conforme a las instrucciones recibidas. Si el fuego se aproxima, hay que alejarse en dirección opuesta al humo.

En un edificio, si la salida está invadida por humo o fuego, no debe atravesarse a ciegas. Es preferible cerrar puertas para frenar la entrada de humo, avisar a emergencias, comunicar la ubicación exacta y hacerse visible desde una ventana o balcón seguro mientras se esperan instrucciones.