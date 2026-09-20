Pedro Acosta logra su primera victoria en MotoGP y Jorge Martín toma aire con Marc Márquez

Pedro Acosta rompió su maldición en MotoGP. Tras acumular 15 podios en tres temporadas, finalmente el murciano pudo saborear las mieles de lo más alto del cajón. El piloto de KTM lo hizo a lo grande venciendo en el Gran Premio de Austria, la carrera local de su marca. El Tiburón se impuso a las Aprilia de Jorge Martín y Marco Bezzecchi en una carrera de ritmo endiablado y donde Marc Márquez terminó quinto para confirmar que hay batalla por el Mundial.

Acosta se olvidó de su caída del sábado cuando marchaba líder y protagonizó una espectacular lucha con Jorge Martín en los primeros giros hasta ponerse en cabeza y no volver a mirar atrás. El madrileño se consoló con la segunda plaza y con sacarse de encima a Marc Márquez en el Mundial recuperando el liderato y aventajándole en 12 puntos.

El piloto de Ducati fue el mejor de su marca, pero ni mucho menos estuvo a la altura de un grupo delantero donde Aprilia y KTM parecen estar varios pasos por delante en cuanto a prestaciones. La gira asiática que ahora comienza delimitará quién se queda con el campeonato.

En el caso de Pedro Acosta, la fiesta fue todavía más completa gracias a que KTM cosechó su primer triunfo desde el Gran Premio de Tailandia de 2022 y lo hizo en casa para más inri. Los austríacos no habían disfrutado tanto en su feudo en la historia con un Sete Gibernau y un Dani Pedrosa que han sido fundamentales en la progresión de la marca.

Restan siete carreras para el final del Mundial de MotoGP y la emoción no puede estar más alta. Después de que Marc Márquez remontase en Italia una desventaja de 102 puntos en el campeonato, las Aprilia han reaccionado este fin de semana poniendo tierra de por medio con el vigente campeón, muy lejos de su mejor momento.

Veremos qué sucede en las próximas carreras, pero lo que es evidente es que Aprilia ha resucitado a tiempo. Veremos si ahora con confianza, Pedro Acosta es capaz de convertirse en el juez de este Mundial toda vez que parece casi imposible que pueda remontar los 72 puntos que le distancian con Jorge Martín.