Ducati ya tiene su ‘dream team’: Pedro Acosta ficha por dos años y será compañero de Márquez

Pedro Acosta será nuevo piloto del Ducati Lenovo Team a partir del año que viene. La casa de Borgo Panigale ha anunciado su fichaje para los dos próximos cursos (2027 y 2028) y compartirá box con el recientemente renovado Marc Márquez. Después de seis años vistiendo los colores de KTM, el Tiburón cambiará el mono naranja y negro para enfundarse el rojo Ducati en busca de dar ese salto que le permita pelear por el título de MotoGP.

Desde que entró al Mundial en Moto3 en 2021, siempre había vestido los mismos colores. Ya en 2025 se especuló con la posibilidad de que el piloto murciano abandonara la estructura austríaca ante los problemas que atravesaban. Finalmente, decidió dar una oportunidad y cumplir su contrato firmado hasta 2026 cuando subió al equipo oficial de KTM.

«Ducati Corse se complace en anunciar que ha llegado a un acuerdo con Pedro Acosta para los próximos dos años. Al finalizar la presente temporada, el piloto español se unirá al Ducati Lenovo Team, donde pilotará la Desmosedici GP oficial del equipo con sede en Borgo Panigale, reforzando así el proyecto de competición de Ducati y confirmando el compromiso de la compañía de invertir en los mejores jóvenes talentos de MotoGP», explicó el comunicado.

Esta elección reconoce las habilidades del español, considerado uno de los pilotos más fuertes de su generación, tras haber ganado los títulos mundiales de Moto3 y Moto2 en tan solo tres años desde su debut en el Campeonato del Mundo. Pedro también impresionó en su debut en la categoría reina, alzándose con el título de Novato del Año en 2024, finalizando cuarto en la clasificación general en 2025 y logrando 13 podios», añadió.

Así le dio la bienvenida Claudio Domenicali, CEO de Ducati: «Pedro es sin duda uno de los jóvenes pilotos con más talento del paddock de MotoGP. Con tan solo 22 años, es el tipo de piloto con el que se puede escribir un nuevo y emocionante capítulo. Siempre nos ha gustado y le hemos seguido desde hace tiempo, tanto por sus logros en pista como por su personalidad directa y afable, que estamos seguros de que enamorará a los ducatistas cuando vista de rojo. Creemos que, junto a Marc, representa el complemento ideal para un equipo que, basándose en su historia y en los resultados obtenidos en los últimos años, quiere seguir siendo protagonista en el futuro y continuar siendo fuente de admiración, respeto y apoyo para los aficionados de Ducati en todo el mundo».

Pero esas mejoras que él esperaba que llegaran para poder luchar por el Mundial no han llegado. La moto naranja y negra sigue estando muy por detrás de Aprilia y Ducati, lo que hace que tenga que sacar el 200% para luchar con los mejores. Ha rozado en varias ocasiones la victoria, pero siempre acaba hincando la rodilla ante las monturas italianas. Como no podía con el enemigo, el de Mazarrón ha decidido unirse a él. En 2027, Márquez y Acosta formarán un dream team temible, el mejor equipo de la parrilla de MotoGP, que vestirá los colores del Ducati Lenovo Team.

Luigi Dall’Igna, director general de Ducati, también tuvo buenas palabras para Acosta: «Pedro representa al candidato ideal para el futuro del equipo Ducati Lenovo. Tras la confirmación de Marc, queríamos incorporar a un piloto joven y rápido al proyecto de desarrollo de la Desmosedici GP. Pedro, además de ser un talento indiscutible, ha demostrado una precocidad extraordinaria».

«En poco menos de seis años en el Campeonato, ha ganado dos títulos en las categorías inferiores y ha logrado actuaciones realmente convincentes en MotoGP. Su llegada al equipo será un estímulo para todos; nos ayudará a crecer y le apoyaremos en su camino hacia la plena madurez como piloto. Confío en que, con el apoyo de nuestro equipo y con el tiempo necesario, su contribución, sin duda, garantizará un nuevo paso adelante en términos de rendimiento y objetivos».

Acosta luchará de tú a tú con Márquez

Desde que decidió salir de KTM, Pedro Acosta tenía claro que quería compartir equipo con Marc Márquez. Ya lo dijo en la entrevista a OKDIARIO en Jerez, «sería todo un honor poder sentarme en un box al lado de Márquez». Dicho y hecho. En 2027 peleará de tú a tú con el mejor piloto de la parrilla, todo un nueve veces campeón del mundo.

Ambos contarán con las mismas armas en un año de cambio de normativa, donde la cilindrada de las motos bajará de los 1.000 cc a los 850 cc. Todo será nuevo para los pilotos, pero Acosta tendrá lo que quería: estar en el mismo box que el actual campeón de MotoGP. El Tiburón quiere demostrar que tiene el talento para ganar al rey de la categoría si luchan en igualdad de condiciones, porque ya ha dejado claro que tiene talento de sobra para batallar con él y obligarle a sacar todo el jugo a la Ducati para ganarle yendo con una moto inferior como es la KTM.