Pedro Acosta carga contra MotoGP: «La salud de los pilotos va por delante del show»
El murciano fue protagonista después de que Álex sufriera un accidente tras chocar con su moto
Acosta criticó la decisión de salir tras la segunda bandera roja y dijo que no se debería haber salido más
Pedro Acosta fue el gran protagonista del caos generado en el circuito de Montmeló. Un fallo eléctrico en la moto del murciano hizo que se le parara y Álex Márquez se chocara con él al no poder esquivarle, provocando así un escalofriante accidente. El de KTM atendió a los medios con rostro muy serio y con la cara desencajada después de lo sucedido. Durante su comparecencia, el español fue muy crítico con MotoGP, ya que, en su opinión, no se tendría que haber reanudado tras la segunda bandera roja porque «la salud de los pilotos va por delante del show».
«Incluso siendo todos pilotos de MotoGP, que ya tenemos algo de experiencia con estas cosas, entiendo que haya que salir después de una bandera roja, pero después de la segunda… No estoy muy de acuerdo con que haya que salir otra vez a correr después de dos banderas rojas. Si ya han pasado dos cosas feas en la misma carrera, tampoco creo que haga mucha falta volver a salir. Creo que la salud de los pilotos va por delante del show que podamos dar. No es la sensación más agradable del mundo. Cuando pasa algo como lo de hoy, es muy feo que hagamos como si no hubiera pasado nada y que salgamos a la pista igual», dijo.
Sobre el problema que provocó el accidente de Álex, Acosta explicó: «Me parece que hemos tenido un problema eléctrico que me ha dejado… Yo iba normal en la recta y me ha dejado sin gas, no con el motor parado porque el motor no se ha llegado a parar, pero me he quedado como sin posición y no me ha dado mucho tiempo a irme a ningún lado. Entonces, Álex se ha llevado un poco lo peor de mi problema mecánico».
«No hace mucha gracia que pasen estas cosas y mucho menos cuando estás como medio involucrado. Nunca me había pasado estar involucrado en una bandera roja así y más como así de fea, ¿no? Porque muchas veces puedes aceptar que tú te equivoques, como lo que ha pasado a finales de la carrera, pero que estas cosas pasen por un fallo mecánico sabe todavía peor. Porque te dejan sin poder hacer nada. Vas pasado y te caes con otro piloto, pues bueno, las carreras son así, pero cuando te quedas también con la sensación de que no has podido hacer nada para evitarlo, es un poco feo todo», comentó sobre el accidente.
De la carrera no quiso hacer comentarios, se centró en mandar toda la fuerza del mundo a Álex y Zarco y, sobre todo, recalcó que no se debería haber hecho una tercera salida tras la segunda bandera roja: «No quiero hablar mucho de la carrera, quiero mandar toda la fuerza por mi parte y por KTM a Alex y a Johann, que parece que se han llevado la peor parte de todo lo que ha pasado hoy. Creo que no es muy necesario hacer tres salidas cuando ya llevamos dos banderas rojas, cuando ya hay dos pilotos en el hospital y cuando en la última caída se han caído tres o cuatro. Después de la segunda bandera roja, no se sale más y punto».
«Creo que no es necesario. Está muy bien que el show deba seguir, pero muchas veces nos olvidamos de que nosotros somos los que hacemos el show. Muchas veces la salud de la gente va por delante del show que podamos dar», añadió Pedro Acosta, muy crítico con la decisión de MotoGP de reanudar tras la segunda bandera roja. «Tenemos que dar gracias de que el circuito parecía bastante seguro y no ha ido a más. Porque es verdad que estas cosas nunca, lo que te digo, nunca te las esperas hasta que pasan, pero lo más feo ha sido la tercera salida, digamos», añadió.
El de KTM reconoció que es difícil concentrarse tras sucesos como los que ocurrieron en Montmeló: «Al final tengo más experiencia que otros pilotos de otras categorías, aunque tengan mi edad, porque ya he estado muchos años en el campeonato y me ha tocado vivir situaciones así más o menos. Entre que te concentras en salir otra vez, entre que tienes la adrenalina por las orejas, como que no te da tiempo a pensarlo. Entonces, te deja todavía más chafado cuando has estado tú por medio».
Pedro Acosta reiteró que debían haber parado tras el accidente de Zarco en la segunda salida, que provocó la segunda bandera roja: «El show está muy bien si no te pasa a ti ni te pasa a gente que conoces. Creo que las 12 vueltas que hemos dado al principio han estado bien, luego de la salida no hace falta un tercer intento para que pase algo todavía más corto, entonces cuando ya llevas dos sustos en el campeonato o en ese mismo día, también hay que parar un poco».
«No creo que la asociación de pilotos haga nada si no somos nosotros los que corremos al final. Si no nos plantamos ninguno de nosotros, vamos a volver a salir porque tampoco vas a ser el único que se quede en el box si en el caso de otra gente te estás jugando un campeonato. No creo que una asociación de pilotos cambie nada, creo que tiene que ser algo claro», afirmó.
Sobre los problemas técnicos en las KTM, Pedro Acosta cargó contra el fabricante austríaco: «Llevo mucho tiempo pidiendo explicaciones de cosas que pasan y llevo tres años sin recibir ninguna, tampoco hace falta ahora ponerse a buscar una más. Yo sólo quiero que todo el mundo que se haya caído hoy esté bien y con eso ya me daré con un canto en los dientes».