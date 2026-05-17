Di Giannantonio se lleva la victoria en una carrera marcada por los terribles accidentes

Fabio Di Giannantonio se impuso a Pedro Acosta en Montmeló en una carrera marcada por las dos banderas rojas. Dos accidentes gravísimos de Álex Márquez y Johann Zarco en la resalida provocaron que se parara la carrera. Lo más importante es que los dos pilotos están conscientes y fueron trasladados al hospital. La carrera se terminó reanudando y fue el del VR46 el que se llevó el gato al agua.

Acosta comenzó muy bien, liderando la carrera desde el principio, con Raúl a su estela. Álex Márquez, por su parte, se metía en un lío tras dos toques de Martín y Raúl que casi le provocan la caída. Jorge Martín también arrancó muy bien desde la novena posición, mientras Bezzecchi se quedaba atrás con muchos problemas.

El drama llegó en la vuelta 12 con el brutal accidente de Álex Márquez. El español había remontado y estaba pegado a Acosta luchando por la victoria. Pedro tuvo un problema en la moto y levantó la mano, pero Álex estaba tan cerca que no pudo evitarla y salió despedido hacia el muro tras el choque. No pudo controlar la moto y acabó impactando con el muro. Fue evacuado al hospital de inmediato.

En la resalida, Pedro Acosta mantenía la primera posición, Joan Mir se situaba segundo y Jorge Martín, tercero. Pero la carrera no pasó de la primera curva. Un accidente entre Bagnaia y Zarco provocó la segunda bandera roja del día. El francés se quedó enganchado a la moto en la caída y tuvo que ser atendido y trasladado al hospital. Se volvía a parar la carrera por segunda vez.

En la reanudación, la batalla por la victoria estaba entre Acosta, Martín y Raúl Fernández. Pero a Martín la carrera le duró cinco curvas, porque el piloto de Trackhouse le tiró en la frenada de la cinco. Raúl intentó superar al de Aprilia oficial, pero se fue algo largo y tiró a Martín cuando iba segundo.

Acosta seguía líder, pero Mir tenía mucho ritmo y llegó también Di Giannantonio. El del VR46 acabó pasando a Pedro en las últimas vueltas y se escapó. El de KTM acabó perdiendo posiciones con Mir y Aldeguer, y hasta con Ogura, que le tiró al intentar adelantarle en la última curva de la última vuelta.