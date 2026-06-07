Meritoria Puerta Grande para Román en una corrida exigente de Victorino

La corrida de Victorino Martín regresaba a Las Ventas con un encierro de presentación pareja y marcada seriedad para medir a tres toreros en momentos clave de sus respectivas trayectorias. Morenito de Aranda afronta la cita desde la madurez y el poso de los años, Fernando Adrián comparece respaldado por el gran momento que atraviesa y su creciente conexión con el público madrileño, y Román vuelve dispuesto a poner sobre el ruedo la entrega y el valor que caracterizan su concepto de toreo.

Abrió la tarde Morenito de Aranda ante un primero muy serio de presencia, al que saludó con algunos lances de recibo. El toro se empleó en el caballo y llegó a la muleta con complicaciones.

Tras brindar al público, el burgalés inició la faena con muletazos sueltos. Se encontró con un ejemplar áspero y exigente que no le permitió ligar las tandas ni dar continuidad a su labor. Morenito se esforzó durante toda la faena en busca del lucimiento, pero las condiciones del astado lo hicieron imposible. Optó por abreviar y dejó media estocada, teniendo que recurrir posteriormente al descabello. Fue silenciado.

Fernando Adrián recibió al segundo con medias verónicas. El toro cumplió en varas y en el tercio de banderillas destacaron Roberto Blanco y Diego Valladar.

Brindó la faena a Cayetana Álvarez de Toledo. El madrileño comenzó su labor por el pitón derecho, por donde dejó una primera serie de buen trazo. Al cambiar de mano encontró mayores dificultades por el izquierdo, ya que el animal tendía a pararse y a perder recorrido. Tras varios avisos de impaciencia desde los tendidos, decidió ir a por la espada y rubricó su actuación con una estocada efectiva.

Continuó Román con el tercer toro, al que saludó a la verónica. El animal se dejó en el tercio de varas y también cumplió en el de banderillas. Brindó la faena a Manuel Martínez Erice e inició su labor por abajo, con muletazos muy ligados. Encadenó varias series que mantuvieron al público totalmente metido en la faena. Al natural dejó momentos de gran calidad, y por el pitón derecho logró tandas más largas y profundas. Firmó una actuación de alto nivel. Finalizó con una gran estocada que puso a los tendidos en pie. El palco le concedió dos orejas, asegurándole la Puerta Grande.

Morenito de Aranda no lo tuvo fácil ante el cuarto. Humilló en su capote pero se quedaba corto. No se empleó en el caballo ni en banderillas. No lo tuvo nada fácil para desarrollar la faena. El animal era muy exigente. Morenito lo intentó por ambos pitones pero no llegó a calar en los tendidos pese a su esfuerzo. Finalizó con media estocada y fue silenciado de nuevo.

Fernando Adrián saludó por medias verónicas al quinto toro de la tarde. Se empleó en el caballo y llegó incluso a tirar al picador mientras empujaba. El madrileño brindó al público y empezó la faena por muletazos. Le costó mucho ligar la faena y tuvo que ir de uno en uno. Tras no verlo claro optó por abreviar. Remató al segundo intento con el uso del verduguillo. Fue silenciado de nuevo.

Cerró la tarde Román ante un sexto al que le costó saludar en el capote del valenciano. Se empleó en el caballo. No tuvo muchas opciones para desarrollar la faena ya que el animal se paraba continuamente. Lo intentó por ambos pitones pero fue inviable. Se le atascó la espada. Tras varios pinchazos consiguió rematar haciendo uso del descabello.

Ficha del festejo

Plaza de toros de Las Ventas. Vigesimosexto y último festejo de la Feria de San Isidro 2026. Lleno de «No hay billetes».

Toros de Victorino Martín.

Morenito de Aranda: silencio y silencio.

Fernando Adrián: silencio y silencio.

Román: dos orejas y silencio.