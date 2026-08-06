Cómo saber si te favorece más la plata o el oro este verano según la colorimetría

Hay joyas que iluminan el rostro al instante y otras que, aunque sean tendencia o extremadamente bonitas, consiguen el efecto contrario. La diferencia no siempre está en el diseño, el tamaño o el precio, sino en algo mucho más sutil: el color. Igual que ocurre con la ropa o el maquillaje, la teoría de la colorimetría también influye en cómo las joyas interactúan con la piel, los ojos o el cabello. Y precisamente en verano, cuando el tono de la piel cambia, el bronceado aparece y los estilismos se simplifican, los accesorios adquieren un protagonismo absoluto. Elegir correctamente entre oro o plata, piedras cálidas o frías, acabados brillantes o satinados puede transformar por completo un look y potenciar la luz natural del rostro sin necesidad de demasiado esfuerzo.

La colorimetría también se lleva en las joyas

Durante años, la conversación sobre colorimetría se ha centrado casi exclusivamente en la moda y el maquillaje. Sin embargo, las joyas son uno de los elementos que más cerca están del rostro y, por tanto, uno de los accesorios que más afectan a la percepción visual de la piel. Un collar, unos pendientes o incluso varios anillos pueden aportar luminosidad o endurecer los rasgos dependiendo de si armonizan, o no, con el subtono natural.

La clave está en identificar si la piel tiene un subtono cálido, frío o neutro. Aunque el bronceado pueda despistar en verano, el subtono permanece prácticamente inalterable. Las pieles cálidas suelen tener matices dorados, melocotón u oliva; las frías presentan reflejos rosados o azulados; y las neutras se mueven entre ambos mundos.

A partir de ahí, elegir joyas deja de ser una cuestión puramente estética para convertirse en una herramienta que potencia la imagen personal de forma muy natural.

Oro amarillo, el gran aliado de las pieles cálidas

Las personas con subtonos cálidos suelen verse especialmente favorecidas por joyas en tonos dorados. El oro amarillo intensifica la luminosidad de la piel y crea un efecto mucho más armónico que la plata fría o los metales excesivamente blancos.

En verano, cuando la piel adquiere un tono ligeramente tostado, este tipo de joyas funcionan todavía mejor. Pendientes orgánicos, cadenas gruesas, brazaletes tipo cuff o collares inspirados en el Mediterráneo encajan especialmente bien con pieles doradas o aceitunadas.

También ocurre con las piedras. Los tonos ámbar, miel, terracota, coral, citrino o verde oliva suelen integrarse de manera más natural en este tipo de colorimetrías. No es casualidad que muchas de las joyas veraniegas con estética artesanal recurran precisamente a esta gama cromática.

Además, el acabado importa. Las piezas satinadas o con aspecto envejecido suelen resultar más favorecedoras en pieles cálidas que los metales extremadamente pulidos o brillantes.

La plata y el oro blanco iluminan las pieles frías

Las personas con subtono frío suelen notar cómo la plata aporta frescura inmediata al rostro. Los metales plateados, el oro blanco o el platino generan un contraste elegante y sofisticado que realza especialmente las pieles claras o rosadas.

En verano, este efecto se vuelve especialmente interesante porque aporta luz sin endurecer las facciones. De hecho, muchas veces las pieles frías sienten que el oro amarillo apaga el rostro, mientras que la plata consigue un acabado mucho más limpio y favorecedor.

En cuanto a piedras, triunfan los tonos azul hielo, lavanda, aguamarina, rosa empolvado o blanco cristalino. Las perlas, sobre todo las más frías y nacaradas, también se convierten en una apuesta segura.

La tendencia actual hacia las joyas minimalistas encaja especialmente bien con este tipo de colorimetría: cadenas finas, pendientes pequeños con brillo sutil y diseños depurados funcionan casi como un filtro de luz natural sobre la piel.

¿Y si tienes un subtono neutro?

Las pieles neutras juegan con ventaja. Pueden llevar tanto oro como plata sin que el resultado desentone, aunque normalmente siempre existe cierta inclinación hacia una de las dos gamas.

La mejor forma de descubrirlo suele ser intuitiva: hay personas que, aun pudiendo llevar ambos metales, se sienten más luminosas con uno concreto. También ayuda observar qué joyas reciben más cumplidos o cuáles hacen que el rostro se vea más descansado.

Precisamente las pieles neutras son las que mejor pueden experimentar con la mezcla de metales, una tendencia que continúa ganando fuerza este verano. Combinar oro y plata en un mismo look ya no se percibe como un error estilístico, sino como una fórmula moderna y relajada.

Eso sí, para que funcione visualmente, conviene mantener cierta coherencia en el diseño. Mezclar piezas demasiado distintas puede generar ruido visual y romper la armonía que precisamente busca la colorimetría.