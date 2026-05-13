Hallazgo histórico: Birmania encuentra un gigantesco rubí de 11.000 quilates y casi 2 kilos de peso que sacude la industria gemológica

A mediados de abril de este 2026, mineros de la región de Mogok, en el norte de Myanmar, extrajeron una piedra en bruto de color rojo púrpura con matices amarillos. El rubí, con un peso de 11.000 quilates (equivalentes a 2,2 kilogramos), fue trasladado a Naypyidó, la capital del país, donde el presidente Min Aung Hlaing y varios miembros de su gabinete lo inspeccionaron.

La piedra es la segunda más grande hallada en la historia de Myanmar, solo superada por un ejemplar de 21.450 quilates descubierto en 1996 en la misma región. Los expertos gemológicos sostienen, sin embargo, que esta nueva pieza podría superar en valor económico a su predecesora, dada la excepcional calidad de su tonalidad y la pureza de su color.

El rubí de Mogok que podría ser el más valioso del mundo, pese a no ser el mayor

En el mercado gemológico, el tamaño de una piedra preciosa no determina por sí solo su precio. En el caso de los rubíes, el factor decisivo es el color.

La tonalidad más cotizada recibe el nombre de ‘sangre de paloma’ (pigeon’s blood, en inglés): un rojo intenso y vivo, con ligeras notas azuladas, sin matices pardos que lo atenúen. Las piezas que alcanzan ese umbral cromático pueden superar los 30 millones de dólares por quilate en subasta.

El rubí de Mogok presenta un rojo púrpura de alta calidad cromática con una superficie intensamente reflectante, características que los expertos consideran cercanas a esa categoría de élite.

Aunque el Gobierno de Myanmar no ha dado cifras oficiales de valoración, la propia junta militar describió la pieza como «única en el mundo» y especialistas del sector la califican como «uno de los hallazgos más importantes de las últimas décadas».

Los estimados no oficiales hablan de millones de dólares, una horquilla deliberadamente amplia hasta que la piedra pase por manos de tasadores independientes.

En tanto, el ejemplar de 21.450 quilates de 1996 sigue siendo el mayor de la historia del país, pero el nuevo hallazgo podría superarlo en precio de mercado. «Su excelencia y pureza en la tonalidad podrían colocarlo por encima en valor a su antecesora», señalan los análisis preliminares.

¿Por qué Myanmar domina el mercado mundial del rubí?

La región de Mogok, en el estado de Mandalay, es la principal fuente de rubíes del planeta. Se estima que Myanmar produce en torno al 90% de los rubíes que circulan en el mercado global, y Mogok concentra la mayor parte de esa producción.

Sus características geológicas (yacimientos metamórficos de mármol con altas concentraciones de corindón) generan piedras con una composición química especialmente valorada. Nos referimos aquí a una mayor fluorescencia bajo luz ultravioleta y un color más vivo que el de los rubíes de otras procedencias como Tailandia, Tanzania o Vietnam.

El término ‘sangre de paloma’ nació precisamente en Mogok y se convirtió en el estándar de referencia para la industria gemológica internacional. Las grandes casas de subasta (Christie’s, Sotheby’s, Phillips) reservan sus récords de precio por quilate casi exclusivamente para piezas de esta región.

A su vez, hay que remarcar que la historia de Mogok está marcada por siglos de disputas: desde los reyes birmanos, que reservaban para sí el control de las minas, hasta las potencias coloniales del siglo XIX y los grupos armados del siglo XXI.

La sombra del conflicto: advertencias sobre la procedencia de los rubíes birmanos

El hallazgo llega en un momento políticamente inestable para Mogok. Para explicarlo, hay que retroceder a julio de 2024, cuando el Ejército Nacional de Liberación Ta’ang (TNLA) tomó el control de la región, interrumpiendo la actividad minera bajo tutela del gobierno.

Un alto el fuego permitió el retorno del ejército nacional a finales de 2025, pero la zona sigue siendo disputada y la cadena de custodia de las piedras extraídas durante ese período es opaca.

La organización Global Witness advierte que la falta de controles efectivos en la minería birmana, combinada con los reiterados informes de abusos laborales, convierte la compra de gemas de Myanmar en un asunto delicado para compradores institucionales e inversores.

El riesgo, según la organización, es financiar indirectamente a actores armados o a la propia junta militar. Varias casas de subastas internacionales han endurecido sus protocolos de verificación de procedencia desde el golpe de Estado de 2021, aunque la regulación sigue siendo heterogénea según el país comprador.

Dicho todo esto, en lo que respecta a este rubí de 11.000 quilates, si llega a los mercados internacionales, tendrá que superar ese escrutinio antes de alcanzar el precio que su calidad podría justificar.