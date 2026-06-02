Naturgy ha resuelto definitivamente el acuerdo de socios que tenía la compañía suscrito con las entidades Alba Europe, Rioja Investments, Rioja Luxembourg y la propia Rioja Acquisition como consecuencia de la venta de la totalidad de las acciones de las que esta última era titular en la energética, según ha remitido la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este movimiento llega tan solo unos días después de que el fondo británico CVC renunciara su retirada del capital social de Naturgy vendiendo el 13,8% que poseía de la energética española.

La entidad participaba en la compañía del Ibex 35 a través de Rioja Acquisition, una sociedad de inversión luxemburguesa creada en 2018 y utilizada como vehículo conjunto por esta gestora y Corporación Financiera Alba.

CVC comenzó una colocación privada de un paquete del 11,08% del capital y la liquidación de otro 2,72% que poseía en derivados. De esta forma, el fondo sigue los pasos de BlackRock/GIP, que abandonó el capital de la compañía el pasado mes de marzo.