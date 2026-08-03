Vox dispara la afiliación en Castellón un 30%: roza los 1.300 militantes de los que el 42% son mujeres

Vox ha incrementado un 30% su afiliación en Castellón. En cifras absolutas, el incremento el último año ha permitido rozar los 1.300 militantes, sobre una base amplia de apoyo femenino. En concreto, un 42% de esos mismos 1.300 afiliados son mujeres. El aumento más significativo entre las nuevas incorporaciones es el protagonizado por los jóvenes entre los 18 y los 25 años.

Estos datos, que se han dado a conocer en la comida anual de verano de la formación, que ha reunido a 150 personas, han situado a Vox Castellón, la organización que dirige la también presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Masó, en una de las de mayor implantación en el ámbito provincial de esta formación política en toda España. Y ratifican la percepción que ya vienen arrojando las encuestas de un importante crecimiento de la intención de voto a Vox en la Comunidad Valenciana.

En el acto de Vox en Castellón han intervenido Llanos Masó y el vicepresidente de Vox en Castellón, David Muñoz. Los dos oradores han estado de acuerdo en que el principal logro de la formación en la Comunidad Valenciana en el curso político que ahora concluye ha sido la incorporación de la prioridad nacional de Vox a los Presupuestos de la Generalitat Valenciana, para este mismo año 2026.

La prioridad nacional es un principio que prioriza el arraigo, los años de empadronamiento y la contribución realizada a España para acceder a las ayudas públicas.

En este sentido, Vox ha destacado la tarea efectuada por el concejal en Vinaroz, Juanfran Calvo, con el impulso a una ordenanza local de ayudas a la natalidad, que ha sido la primera en los ayuntamientos de toda España en incorporar el principio de prioridad nacional para favorecer el acceso de las familias españolas a las ayudas municipales en ese mismo ayuntamiento, destinadas al fomento de la natalidad y el apoyo «a quienes llevan años contribuyendo al sostenimiento de la sociedad».