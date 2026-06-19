Vox acelera con la prioridad nacional: pide priorizar el producto español en menús escolares en Castellón

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castellón ha registrado una declaración institucional en la que defiende priorizar los productos de proximidad y los de origen nacional en los menús de los comedores escolares de los centros educativos públicos y privados de la tercera capital de la Comunidad Valenciana. La iniciativa de Vox en Castellón se produce en paralelo a la tramitación de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para este 2026 en las Cortes de la autonomía, a los que la formación de Abascal ha dado su apoyo, pero que enmendará en la ley de acompañamiento para incluir la prioridad nacional en todas las materias de manera clara y específica.

El objetivo de Vox con esta declaración institucional es, además, la mejora de la calidad alimentaria de los niños y jóvenes en su etapa escolar, la defensa del sector primario y el impulso a la soberanía alimentaria, en un contexto que Vox define de «constante presión» sobre agricultores, ganaderos y pescadores valencianos.

En ese contexto, Vox propone en Castellón invitar a los centros educativos y a las empresas concesionarias de los servicios de los comedores escolares a priorizar «en la medida de lo posible» el uso de productos de proximidad y de origen español, «siempre que exista disponibilidad y en el marco legislativo vigente».

Pero, además, insta también a la Generalitat Valenciana a incorporar a los pliegos de contratación del servicio de comedores escolares de los colegios públicos valencianos criterios relacionados con la calidad, la frescura, la trazabilidad, la estacionalidad y la proximidad de los alimentos, con la finalidad de «reforzar la sostenibilidad del sistema alimentario y su conexión con el territorio».

Propone Vox desarrollar campañas educativas dirigidas a la comunidad escolar para fomentar el conocimiento y el consumo de los productos locales y poner en valor el trabajo e importancia estratégica del sector primario. Y, finalmente, dar traslado del contenido del acuerdo tanto a la Generalitat Valenciana como al Gobierno de España, a los consejos escolares, a las asociaciones de padres y madres de alumnos y a las asociaciones agrarias y ganaderas.

Todo ello, como se ha dicho, en un momento en que, desde las Cortes Valencianas, el Grupo Parlamentario de Vox está siguiendo muy atentamente todo lo relacionado con las cuestiones dentro del ámbito de la prioridad nacional.

De hecho, según expresaron fuentes de la formación a OKDIARIO el pasado miércoles, el día del último pleno hasta la fecha en las Cortes Valencianas, Vox va a exigir en sus enmiendas a la ley de acompañamiento de los presupuestos autonómicos la prioridad de los valencianos ante cualquier subvención o ayuda y en todas las materias, no solamente en la vivienda, sino a la hora de defender el producto español y el valenciano. Prueba de ello es esta declaración institucional registrada en Castellón.