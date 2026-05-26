PP y Vox adaptan el calendario de las Cortes Valencianas para aprobar los nuevos presupuestos de 2026

Partido Popular y Vox han dado el paso que les faltaba para que la Comunidad Valenciana pueda contar con unos presupuestos en este año 2026, que era la modificación del calendario parlamentario. El acuerdo entre ambas formaciones es una realidad. El objetivo de las dos partes es que las cuentas estén oficialmente aprobadas y avaladas por el Parlamento valenciano antes de agosto. De este modo, PP y Vox consiguen cerrar tres presupuestos en tres años en la Comunidad Valenciana, desde 2023, lo que es sinónimo de estabilidad, seguridad y equilibrio. Se da la circunstancia de que desde ese mismo año 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez no consigue aprobar unos Presupuestos Generales del Estado.

El pacto entre PP y Vox para aprobar los Presupuestos de la Generalitat Valenciana de 2026 era un secreto a voces desde finales de abril, tal como adelantó OKDIARIO. Pero su concreción y anuncio se retrasó por las elecciones en Andalucía. Y, una vez concluidas, por la huelga de educación, por una cuestión de ajustes en las cuentas. Precisamente, para cumplir con los acuerdos.

Este martes, ya con todo esto resuelto o en vías, ha sido el síndico portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, José María Llanos, quien ha anunciado la modificación del calendario parlamentario para adecuarla a la tramitación en sede parlamentaria de los presupuestos. El procedimiento arrancará de inmediato. Y concluirá antes de agosto.

Serán los primeros presupuestos autonómicos valencianos que salgan adelante bajo la presidencia de Pérez Llorca. Las medidas sobre las que se fundamentará el acuerdo de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026 se sostienen «sobre tres pilares» para Vox, según ha explicado José María Llanos: una importante reducción fiscal, abordar de forma firme y eficaz el problema de la vivienda y, «por supuesto, algo esencial, que es la prioridad nacional».

Vox ha exigido una reducción de la presión fiscal sobre las familias, trabajadores y clases medias, además de nuevos recortes de gastos de los que la formación considera «ideológicos o innecesarios».

El acuerdo entre Vox y PP contempla, además, que exista una mayor fiscalización de las subvenciones públicas. Esta idea se fundamenta en que Vox entiende que los recursos públicos deben destinarse, prioritariamente, a políticas útiles para los ciudadanos.

Vox también ha anunciado medidas para combatir la inmigración ilegal, «masiva y descontrolada», y el «fraude» en el acceso a las ayudas públicas. Entre esas medidas, se encuentra la creación de un servicio específico de control del fraude patronal y la sobreocupación de viviendas. Además, de la exigencia al Gobierno de la inmediata adaptación en España del Reglamento Europeo de Retornos. El acuerdo entre PP y Vox incluye un paquete de medidas en vivienda orientado a acabar con las trabas burocráticas y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias. Con esta iniciativa, el PP valenciano y Vox cierran los terceros presupuestos para la Autonomía en tres años y afrontan ya sin escollo los últimos 12 meses de la legislatura.