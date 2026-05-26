Los mejores memes sobre Zapatero: «Partido Socialista Joyero Español»

Las redes sociales han explotado tras las últimas informaciones sobre las joyas que la UDEF encontró en una caja fuerte localizada en el despacho del jefe de gabinete de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero. En su interior, los agentes hallaron decenas de joyas valoradas, según el secretario general del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid, Armando Rodríguez, en dos millones de euros.

Ante esto, las redes se han llenado de memes que muestran la opulencia que Zapatero trataba de ocultar como líder moral de la izquierda socialista. «Zapatero probándose las joyas en su despacho», ha escrito un usuario que ha publicado una imagen del personaje Mr. Bean con una corona real.

Zapatero probándose las joyas en su despacho: pic.twitter.com/4li0Ao1QT3 — Bart0 (@Bart045603771) May 25, 2026

«Zapatero yendo a declarar por su imputación. Heredado de su tía abuela», ha dicho otro internauta titulando un video en el que se ve una carroza real de oro con ocho caballos de tiro.

Zapatero yendo a declarar por su imputación.

Heredado de su Tía abuela 😬 pic.twitter.com/hr6oQjmOZK — 🅰🆁🆂🅴🅽🅸🅲🅾 🈷️🈴️🈷️ (@Arsenico_bis) May 26, 2026

«Qué mal pensados sois con las joyas de Zapatero… son herencia de su tía, doña Luisa Zapatera», ha dicho otro.

Qué mal pensados sois con las joyas de Zapatero… son herencia de su tía, doña Luisa Zapatera pic.twitter.com/qm987Q9k3P — 𝕯𝖆𝖘𝖙𝖆𝖓 (@dastansullivanx) May 25, 2026

Zapatero con sus diamantes heredados de su abuela. pic.twitter.com/Vr6tqmjwxF — Devoro progres 🇪🇸 (@zombisaurio7) May 25, 2026

Otros han señalado su supuesta vinculación con minas de oro en Venezuela publicando imágenes de Zapatero modificadas con inteligencia artificial para vestirlo con todo tipo de pulseras y collares de oro. «Lo de la mina era verdad», ha escrito un usuario.

Lo de la mina era verdad pic.twitter.com/WqWps9UmxQ — NO SOY RAÚL (O SÍ…) (@PirataProfugo) May 25, 2026

«Zapatero cuando va a la playa con las joyas de la abuela», ha escrito otro.

Zapatero cuando va a la playa con las joyas de la abuela pic.twitter.com/NCMzG51e2M — DocHollyday7 (@DHollyday7) May 25, 2026

«Partido Socialista Joyero Español», ha publicado un usuario.

Partido Socialista Joyero Español pic.twitter.com/kGAhYEkqRy — Mary 🍀 (@Marysea_2017) May 25, 2026

Otros han recurrido al cine y las series de televisión para parodiar la situación del ex presidente socialista y de su secretaria Gertrudis.

Gertrudis los días que Zapatero la dejaba sola en el despacho 👇🏻 pic.twitter.com/uprvA4H3rc — Eduardo Carazo (@educarazo) May 25, 2026

Zapatero, Sonsoles, Gertrudis y Julito en Telepizza esperando su turno: https://t.co/EoNCx54jgQ pic.twitter.com/wjGYsLsYLs — Alfonso Frías (@alfonfrias) May 25, 2026

Zapatero viajaba en el Titanic pic.twitter.com/aRnVRQfaA8 — Los Opinantes (@_LosOpinantes_) May 25, 2026

Los Simpson predijeron lo de Zapatero pic.twitter.com/iNXoAP8HKZ — Rimanegra (@Rimanegra_) May 25, 2026

Otros memes se han centrado en sus declaraciones durante un mitin del PSOE donde dijo que «ser socialista, normalmente, es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho».

🔴 ALGUIEN TENÍA QUE HACERLO Aquí el socialista pobre 👇 pic.twitter.com/IW1YjzWYvK — Betania (@BetaniaTv) May 26, 2026