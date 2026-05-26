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Los mejores memes sobre Zapatero: «Partido Socialista Joyero Español»

Las redes se han llenado de memes después de que la UDEF encontrara joyas halladas en el despacho de Zapatero

Zapatero, José Luis Rodríguez Zapatero, PSOE
Rodrigo Villar

Las redes sociales han explotado tras las últimas informaciones sobre las joyas que la UDEF encontró en una caja fuerte localizada en el despacho del jefe de gabinete de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero. En su interior, los agentes hallaron decenas de joyas valoradas, según el secretario general del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid, Armando Rodríguez, en dos millones de euros.

Ante esto, las redes se han llenado de memes que muestran la opulencia que Zapatero trataba de ocultar como líder moral de la izquierda socialista. «Zapatero probándose las joyas en su despacho», ha escrito un usuario que ha publicado una imagen del personaje Mr. Bean con una corona real.

«Zapatero yendo a declarar por su imputación. Heredado de su tía abuela», ha dicho otro internauta titulando un video en el que se ve una carroza real de oro con ocho caballos de tiro.

«Qué mal pensados sois con las joyas de Zapatero… son herencia de su tía, doña Luisa Zapatera», ha dicho otro.

Otros han señalado su supuesta vinculación con minas de oro en Venezuela publicando imágenes de Zapatero modificadas con inteligencia artificial para vestirlo con todo tipo de pulseras y collares de oro. «Lo de la mina era verdad», ha escrito un usuario.

«Zapatero cuando va a la playa con las joyas de la abuela», ha escrito otro.

«Partido Socialista Joyero Español», ha publicado un usuario.

Otros han recurrido al cine y las series de televisión para parodiar la situación del ex presidente socialista y de su secretaria Gertrudis.

Otros memes se han centrado en sus declaraciones durante un mitin del PSOE donde dijo que «ser socialista, normalmente, es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho».

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