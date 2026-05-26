El diputado murciano Antonio Landáburu anuncia que disputará a Dancausa el liderazgo de las NNGG del PP

Antonio Landáburu disputará con Ignacio Dancausa el liderazgo de las Nuevas Generaciones del Partido Popular. El diputado autonómico en el Parlamento de Murcia lo ha anunciado en redes después de que ayer en la Junta Directiva Nacional se convocara oficialmente el congreso.

El diputado murciano, muy cercano a López Miras, asegura en el mensaje que ha compartido en X que «damos este paso con humildad, responsabilidad y muchísimas ganas de sumar». Asegura que su candidatura se presenta «para construir unas NNGG más fuertes, más vivas, más territoriales y más unidas».

Su intención es que «cada afiliado cuente, los territorios sean protagonistas y donde una generación con ganas pueda dar la cara por España, por la libertad y por el futuro», ha escrito.

Landáburu, avalado por la dirección saliente liderada por Bea Fanjul, insiste en que «JUNTOS tenemos que contribuir a la victoria de Alberto Núñez Feijóo», porque «el PP es el partido de los jóvenes, de las oportunidades, del esfuerzo y de quienes quieren construir su futuro en España».

El ahora candidato a suceder a Fanjul sostiene que «vamos a ser puente de acceso de los jóvenes a un proyecto que nace al servicio de nuestro país», ha completado.

Me presento para presidir @NNGG_Es

𝘆 𝗻𝗼 𝗹𝗼 𝗵𝗮𝗴𝗼 𝘀𝗼𝗹𝗼. Os explico por qué: NNGG es mi casa. A esta organización se lo debo todo. De sus afiliados, de toda España, siempre he recibido cariño, apoyo y confianza. Y ahora quiero devolverle todo lo que me ha dado. En… pic.twitter.com/32pquNrOHl — Antonio Landáburu (@Landaburu_Anto) May 26, 2026

Landáburu como contrapeso a Dancausa

Pese a las insistencias de la dirección actual para que el diputado nacional Miguel Ángel Sastre Uyá se presentara y frenara el avance de Dancausa entre las bases, este se ha negado. En su lugar, la opción de Landáburu gana fuerza como alternativa.

El equipo de Landáburu tenía claro que la presentación de la candidatura tenía que ser «en tiempo y forma» para marcar diferencia con el madrileño. Durante días, en las filas de los más jóvenes del PP se ha afeado, en algunos sectores, la estrategia de Dancausa de anunciar su candidatura antes de que se hiciera oficial la convocatoria del Congreso.

La candidatura del murciano llega después de que Miguel Tellado, el lunes, durante la Junta Directiva Nacional, trasladase a la organización que Génova daría libertad a los afiliados para apoyar al candidato que prefieran los militantes. El secretario general de los populares les comunicó que la dirección no se opondrá a ninguna lista, dejando en manos de los afiliados el futuro de la organización.