Génova ve «cada vez más» la opción del ayusista Dancausa para liderar las Nuevas Generaciones del PP

La Dirección Nacional del Partido Popular ve «cada vez más» la opción de Ignacio Dancausa como futuro presidente de Nuevas Generaciones (NNGG). El actual líder de la organización en Madrid lleva tiempo ganando enteros entre los pesos pesados del partido y, ante la falta de candidatura alternativa cercana a la actual presidenta, Bea Fanjul, Miguel Tellado no ve con malos ojos esta opción.

El secretario general de los del PP trasladó ayer a la Junta Directiva Nacional de la formación juvenil que daba libertad a los afiliados para votar al candidato que prefiriesen. Génova, por tanto, no se opondrá a ninguna lista y deja en manos de los militantes el futuro de la organización.

El siguiente paso es saber quién se presenta. Fanjul y su equipo llevan tiempo barajando opciones «para evitar ponerle una alfombra roja a Dancausa». A pesar de que la actual directiva nacional, según Demócrata, habría presionado a Uyá para medirse con Dancausa, el diputado nacional por el momento no se habría decidido: «Hay mucha gente pidiéndole que dé un paso adelante», reconocen en las filas juveniles de los populares.

De no presentarse, según deducen los militantes, «la cosa estaría entre Landáburu y Dancausa». Más allá de los candidatos, lo que creen aquellos que apoyan a Dancausa es que toda la posibilidad de presentar a Uyá «solo demuestra las debilidades» del equipo de Fanjul: «Están viendo que tenemos posibilidades de ganar» y tildan esta vía como «la opción a la desesperada» porque reconocen que contra el diputado nacional, Dancausa poco podría hacer.

Creen estas mismas voces que una de las claves del nerviosismo del sector de la actual directiva es «el error que han cometido con los tiempos». El madrileño «levantó la veda y ellos se han quedado mirando», opina otro militante. «Mucha gente ha pasado de creer que la victoria de Dancausa era inviable a pensar que es la única opción», entre otras cosas, «porque aún no se sabe quién será su oponente», completa.

Dancausa promete integración

Respecto al discurso de Dancausa, valoran que «siempre ha sido el mismo»: la organización tiene que remar unida para llevar a Feijóo a La Moncloa y acabar con el sanchismo. Con esta idea de fondo ha prometido que no habrá purgas y que, una vez acabe la pugna por la dirección nacional, la integración será real.

Candela Anglés ejemplifica esta promesa. La diputada autonómica valenciana fue una de las opciones que más sonaron para suceder a Fanjul. Sin embargo, finalmente ha decidido no presentarse. «Si Candela quiere, tendrá un hueco», relatan fuentes cercanas al líder popular en Madrid.

Muchos militantes reconocen esta «cualidad» del Dancausa: «Él siempre ha dicho que es muy americano para eso, que no habrá purgas, que una vez queden cerradas las primarias, ahí queda», relatan.

Voces de la actual dirección de Nuevas Generaciones reconocen abiertamente que ven al madrileño «decidido a ir a la guerra», por lo que, en principio, descartan la posibilidad de una sola lista. Ante este escenario, un militante lejano a estas pugnas resume: «Yo solo espero que no nos terminen de hundir; por lo menos, estamos en un buen momento para pegarnos», ironiza. Cree que «el partido se lo puede permitir», un análisis que también comparten desde la séptima planta de la calle Génova.