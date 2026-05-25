Rafa Jódar destroza a Kovacevic y firma un ilusionante debut en Roland Garros

Implora en la red Aleksandar Kovacevic, exhausto y zarandeado por un vigoroso Rafa Jódar que resuelve su debut en Roland Garros con un ejercicio de superioridad aplastante en poco más de hora y media de partido. Tiempo suficiente para rendir (6-1, 6-0, 6-4) al tenista estadounidense de apellido balcánico. Disculpas y gracias, pareció decirle en la red. Set, partido y a segunda ronda. ¿Quién dijo miedo al debut en Roland Garros como cabeza de serie Rafa Jódar no tiembla.

Cumplida la hora de partido y entrado el último set, la pista 10 de Roland Garros —sí, un cabeza de serie batiéndose en la pista 10— rompe en aplausos. ¿El motivo? Kovacevic consigue su segundo juego del partido y rompe un parcial de once juegos consecutivos que se ha apuntado Rafa Jódar. La grada trata de levantar el ánimo a un Kovacevic de buenas voluntades, pero impotente ante el ímpetu de Rafa Jódar, que mejora el debut de Nadal, Federer y Djokovic en Roland Garros.