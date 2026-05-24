El look de Rafa Jódar en Roland Garros del que todo el mundo está hablando en España: «Espectacular»

Rafa Jódar acudió a su primer día en Roland Garros vestido con la segunda equipación de la selección española. Una camiseta blanca que está de moda entre todos los seguidores al fútbol y que lucirán los de Luis de la Fuente en el Mundial del próximo verano a partir del 11 de junio. El tenis español acudió con ella a su rueda de prensa oficial antes de comenzar el torneo.

La selección española está de moda y Rafa Jódar también. Si juntas las dos cosas, lo que ocurre es que las redes sociales se revolucionan. Eso es lo que ha ocurrido este domingo en Roland Garros con el tenista español.

Rafa Jódar se ha presentado en la rueda de prensa de presentación en Roland Garros con la camiseta de la selección española. Esa segunda equipación blanca, con el logo antiguo de Adidas y esas líneas rojas en los hombros, que está de moda entre los seguidores españoles. Una camiseta que defenderá España en este Mundial.

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Rafa Jódar está de moda en Roland Garros

Comienza el sueño de Rafa Jódar en París. El tenista madrileño es una de las grandes noticias de esta temporada en el mundo del tenis y ahora espera poder firmar su primera gran actuación en un Grand Slam. El español tendrá que debutar en primera ronda en Roland Garros 2026 ante el americano Aleksandar Kovacevic en lo que seguro que será un partidazo.

«Yo soy cabeza de serie, lo que me permite no jugar con un cabeza de serie en primera ronda. Y así es como lo veo. Tengo esa oportunidad en este Grand Slam. Pero todos los jugadores juegan muy bien y ya vemos que todos los partidos buenos que hay desde primera ronda. Todo el mundo puede ganar a todo el mundo. No me pongo ninguna presión extra y solamente me da motivación para hacerlo lo mejor posible», explicó Rafa Jódar ante los medios de comunicación en su rueda de prensa en Roland Garros con la camiseta de la selección española.