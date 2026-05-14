Así es el humilde barrio de las afueras de Madrid en el que se crió Rafa Jódar

Con solo 19 años, Rafa Jódar se ha convertido en uno de los nombres propios del tenis español. Su irrupción en el circuito profesional ha despertado la admiración de aficionados, entrenadores y especialistas, que ya lo señalan como el heredero natural de figuras legendarias como Rafa Nadal o Carlos Alcaraz. Sin embargo, más allá de su talento sobre la pista, lo que realmente diferencia al joven madrileño es su personalidad. Alejado del ruido mediático y de los excesos que suelen rodear a las nuevas estrellas del deporte, Jódar continúa llevando una vida sencilla junto a los amigos con los que creció en Leganés.

Dónde creció Rafa Jódar

Su historia comienza en Arroyo Culebro, un barrio tranquilo del sur de Madrid, marcado por sus bloques residenciales, sus parques y un ambiente familiar donde muchas personas buscan escapar del ritmo frenético de la capital. Allí creció Rafa Jódar, manteniendo siempre presentes unos valores que hoy siguen definiendo su carácter. La humildad, el esfuerzo y la disciplina forman parte de una educación profundamente influenciada por sus padres, ambos dedicados durante años al mundo de la enseñanza.

La figura de sus padres

Precisamente, la figura de sus padres ha sido decisiva en el desarrollo de su carrera deportiva. No solo por el apoyo emocional constante, sino también por el sacrificio diario que realizaron para acompañarlo en cada torneo y entrenamiento. Su padre, que comparte nombre con él, ha sido mucho más que un acompañante. Entrenador, consejero y mánager, ha estado presente en cada paso de su evolución como tenista. La poderosa derecha que hoy asombra al circuito ATP se forjó gracias a interminables horas de trabajo junto a él.

Esa relación tan estrecha entre padre e hijo se ha convertido en una de las claves del éxito de Rafa Jódar. Ambos mantienen incluso un ritual muy particular durante los partidos: en el palco únicamente se sienta su padre. Ningún acompañante más. Una rutina que el joven considera casi un talismán y que simboliza la unión absoluta que existe entre ambos. «Somos uno», llegó a declarar en una entrevista, dejando clara la importancia que tiene su padre tanto en su vida personal como profesional.

El crecimiento de Rafa Jódar como tenista

Mientras su nombre comienza a sonar con fuerza en el tenis mundial, Rafa mantiene intacta la sencillez de sus orígenes. En el instituto Rafael Frühbeck de Burgos todavía recuerdan al chico responsable que compaginaba los estudios con largas jornadas de entrenamiento en el Club de Tenis Chamartín, donde empezó a moldear esa mentalidad competitiva y luchadora que hoy exhibe en cada partido.

Su ascenso ha sido meteórico. En apenas un año ha pasado del puesto 900 al 34 del ranking ATP, un crecimiento reservado para muy pocos jugadores en la historia reciente del tenis. El gran punto de inflexión llegó en el ATP de Marrakech, donde se convirtió en el sexto español capaz de conquistar un torneo antes de los 20 años, uniéndose a una lista histórica formada por Nadal, Alcaraz, Moyá, Ferrero y Robredo.

Pero lejos de conformarse, Rafa Jódar sigue demostrando que lo suyo no es fruto de la casualidad. Las victorias frente a algunos de los mejores tenistas del mundo. Y aunque su techo parece todavía muy lejano, hay algo que permanece inalterable: la humildad del chico que salió de Leganés dispuesto a conquistar el mundo sin olvidar nunca de dónde viene.