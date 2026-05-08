Programa completo de San Isidro 2026: cartel, conciertos, horarios y todos los actos de las fiestas de Madrid

Madrid ya está de lleno en las Fiestas de San Isidro 2026 y durante estos días la ciudad vuelve a cambiar por completo. De este modo, las calles del centro, la Pradera, Las Vistillas o Plaza Mayor se volverán a llenar otra vez de chulapos, conciertos, rosquillas, verbenas y planes para todos los públicos en una celebración que mezcla tradición madrileña y música en directo casi a cualquier hora del día. Por ello queremos ofrecerte toda la información, comenzando por el cartel, la programación completa de las Fiestas de San Isidro, conciertos y mucho más.

Como ocurre cada mayo, buena parte del programa de las Fiestas de San Isidro se concentra alrededor de la Pradera de San Isidro, aunque este año también habrá actividades repartidas por muchos barrios y distritos de la capital. El ambiente más castizo convivirá con conciertos de artistas muy conocidos, sesiones DJ, talleres populares y actos históricos que forman parte de una de las fiestas más reconocibles de Madrid. El programa de este 2026 llega además con algunos nombres muy potentes dentro del cartel musical. Fangoria, David Otero, Los Chunguitos, Las Ketchup, Demarco Flamenco o Baiuca son sólo algunos de los artistas que actuarán gratis durante varios días en distintos escenarios repartidos por la ciudad.

Así es el cartel oficial de San Isidro 2026

Comenzamos primero por el cartel oficial de las fiestas de este año, realizado por la ilustradora madrileña Laura Floris. La imagen muestra una escena nocturna en la Pradera de San Isidro con varios chulapos y chulapas, puestos tradicionales, claveles y la ermita al fondo, todo con una estética bastante colorida y actual. La idea del diseño era mantener la esencia castiza de las fiestas pero con una imagen más moderna, muy ligada además al ambiente que se vive actualmente en la Pradera durante los conciertos y las verbenas nocturnas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ayuntamiento de Madrid (@madrid)

Programa de San Isidro 2026

7 de mayo: las fiestas arrancan oficialmente con el tradicional pasacalles de Gigantes y Cabezudos desde las 18:30 h por el centro de Madrid. A las 20:00 h Sonsoles Ónega dará el pregón en Plaza de la Villa y, más tarde, Rels B protagonizará en Plaza Mayor una escucha exclusiva de su nuevo disco desde las 21:30 h.

las fiestas arrancan oficialmente con el tradicional pasacalles de Gigantes y Cabezudos desde las 18:30 h por el centro de Madrid. A las 20:00 h Sonsoles Ónega dará el pregón en Plaza de la Villa y, más tarde, Rels B protagonizará en Plaza Mayor una escucha exclusiva de su nuevo disco desde las 21:30 h. 8 de mayo : comienzan los conciertos en la Pradera con Socio Ejecutor (20:30 h), Serko (22:00 h) y DJ del Puerto a medianoche. También arrancan exposiciones, talleres y actividades infantiles en Matadero y otros distritos.

: comienzan los conciertos en la Pradera con Socio Ejecutor (20:30 h), Serko (22:00 h) y DJ del Puerto a medianoche. También arrancan exposiciones, talleres y actividades infantiles en Matadero y otros distritos. 9 de mayo: jornada con talleres de rosquillas, chotis y botijos, además de la Feria Internacional del Disco en Casa de Campo. Por la noche actuarán David Otero a las 22:00 h y Sofía Cristo desde las 23:59 h.

jornada con talleres de rosquillas, chotis y botijos, además de la Feria Internacional del Disco en Casa de Campo. Por la noche actuarán David Otero a las 22:00 h y Sofía Cristo desde las 23:59 h. 10 de mayo: Lavapiés celebrará la tradicional Fiesta de los Mayos y la Pradera acogerá por la noche el concierto de Demarco Flamenco a las 21:30 h. También tendrá lugar la bendición del agua de San Isidro.

Lavapiés celebrará la tradicional Fiesta de los Mayos y la Pradera acogerá por la noche el concierto de Demarco Flamenco a las 21:30 h. También tendrá lugar la bendición del agua de San Isidro. 11 y 12 de mayo: continúan los talleres castizos y las actividades familiares mientras pasan por la Pradera grupos como Castor Head, el tributo a Extremoduro, La Milagrosa o VVV Trippin’you.

continúan los talleres castizos y las actividades familiares mientras pasan por la Pradera grupos como Castor Head, el tributo a Extremoduro, La Milagrosa o VVV Trippin’you. 13 de mayo: actividades relacionadas con el folclore madrileño, talleres de abanicos y claveles y conciertos de Amor Líquido y Carlangas en la Pradera.

actividades relacionadas con el folclore madrileño, talleres de abanicos y claveles y conciertos de Amor Líquido y Carlangas en la Pradera. 14 de mayo: uno de los días más fuertes del programa con el concierto del 60 aniversario de LOS40 en Plaza Mayor desde las 19:00 h. También actuarán Rubén Pozo, Hens o Fernanda Arrau DJ.

uno de los días más fuertes del programa con el concierto del 60 aniversario de LOS40 en Plaza Mayor desde las 19:00 h. También actuarán Rubén Pozo, Hens o Fernanda Arrau DJ. 15 de mayo : Madrid celebrará el día grande de San Isidro con misas, procesión, gigantes y cabezudos, talleres populares y conciertos de Las Ketchup y Los Chunguitos y familia. Los fuegos artificiales pondrán el cierre a la jornada desde la Pradera a las 23:59 h.

: Madrid celebrará el día grande de San Isidro con misas, procesión, gigantes y cabezudos, talleres populares y conciertos de Las Ketchup y Los Chunguitos y familia. Los fuegos artificiales pondrán el cierre a la jornada desde la Pradera a las 23:59 h. 16 de mayo : llegará otra de las noches con más ambiente de las fiestas con Fangoria actuando en la Pradera desde las 22:00 h. Ese mismo día también habrá conciertos de Baiuca y Triángulo de Amor Bizarro.

: llegará otra de las noches con más ambiente de las fiestas con Fangoria actuando en la Pradera desde las 22:00 h. Ese mismo día también habrá conciertos de Baiuca y Triángulo de Amor Bizarro. 17 de mayo: las fiestas terminarán con actuaciones castizas, conciertos de La Paloma y Xavibo y el espectáculo final de fuegos artificiales.

Conciertos más esperados de San Isidro 2026

Aunque como hemos visto, el programa de las Fiestas de San Isidro de este año es bastante ampllio, algunos conciertos ya apuntan a convertirse en los más multitudinarios de las fiestas. Fangoria será seguramente uno de los grandes reclamos del cartel, especialmente por el ambiente que suele concentrarse en la Pradera durante los conciertos nocturnos. También se espera mucho público para las actuaciones de David Otero, Los Chunguitos y familia o Las Ketchup, sobre todo durante el 15 de mayo, que volverá a ser uno de los días más fuertes de toda la programación de San Isidro.

Además de los conciertos más comerciales, Las Vistillas volverán a reunir propuestas más alternativas y de música indie con artistas como Baiuca, Triángulo de Amor Bizarro o Hens.

Cómo llegar a las fiestas

Durante los días principales de las fiestas, el transporte público volverá a ser la forma más cómoda de moverse entre los distintos escenarios. La Pradera de San Isidro suele ser una de las zonas con más gente, especialmente por la noche y durante los conciertos. Las estaciones de Metro más utilizadas para llegar hasta allí suelen ser Marqués de Vadillo y Urgel, aunque mucha gente también aprovecha para ir caminando desde Madrid Río. En el caso de Plaza Mayor y Plaza de la Villa, las estaciones más cercanas son Sol, Ópera y La Latina.

El Ayuntamiento también reforzará varias líneas de EMT durante los días con más afluencia, especialmente entre el 14 y el 17 de mayo, cuando se espera más movimiento por conciertos, verbenas y fuegos artificiales.