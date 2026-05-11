Conciertos San Isidro 2026 gratis en Madrid: artistas, fechas y entradas

Madrid ya lleva varios días celebrando San Isidro y eso se nota especialmente por las tardes y noches en la Pradera, Las Vistillas o Plaza Mayor, donde la música está siendo una de las protagonistas de estas fiestas. A medida que avanza el programa, siguen pasando por los escenarios algunos de los artistas más conocidos del cartel, mientras miles de personas se acercan cada día a los conciertos gratuitos organizados por el Ayuntamiento.
Este año, además, el cartel mezcla nombres muy populares con otros grupos más alternativos y propuestas que van desde el pop y la rumba hasta la electrónica o el indie. Entre los conciertos que más gente están moviendo aparecen Fangoria, David Otero, Demarco Flamenco, Las Ketchup, Los Chunguitos o Rubén Pozo, aunque todavía quedan bastantes actuaciones repartidas por distintos escenarios de Madrid hasta el cierre de las fiestas.
Más allá de los conciertos, San Isidro sigue manteniendo esa parte más tradicional que cada año llena Madrid de chulapos, rosquillas, organillos y verbenas populares. Durante estos días también continúan los pasacalles, los bailes castizos, las actividades familiares y los puestos repartidos por la Pradera, donde mucha gente aprovecha para pasar prácticamente toda la jornada entre comida, música y ambiente festivo.
Qué conciertos hay en Madrid por San Isidro
La Pradera de San Isidro vuelve a concentrar buena parte de los conciertos más esperados de las fiestas, especialmente durante los fines de semana y el propio 15 de mayo. Por allí pasarán algunos de los nombres más conocidos del cartel, mezclados con grupos emergentes, sesiones DJ y propuestas más alternativas que irán cambiando cada noche. Entre las actuaciones que más expectación están generando aparecen Fangoria, que actuará el 16 de mayo, además de David Otero, Demarco Flamenco, Las Ketchup o Los Chunguitos, que protagonizarán algunas de las noches con más ambiente de estas fiestas.
A todo eso se sumarán otros conciertos repartidos entre Plaza Mayor, Las Vistillas y Matadero Madrid, donde también habrá programación gratuita prácticamente todos los días con artistas como Rubén Pozo, Carlangas, La Bien Querida, Baiuca o XavibO.
Programa y calendario de conciertos por San Isidro
Estos son todos los conciertos gratuitos previstos en la Pradera de San Isidro desde hoy 10 de mayo y hasta el 17 de mayo:
- Domingo 10 de mayo, de 20:00 a 21:00 h: Manuel Malou.
- Domingo 10 de mayo, de 21:30 a 23:00 h: Demarco Flamenco.
- Lunes 11 de mayo, de 20:00 a 21:00 h: Castor Head.
- Lunes 11 de mayo, de 21:30 a 23:00 h: Iros Todos a… Tributo a Extremoduro.
- Martes 12 de mayo, de 20:00 a 21:00 h: La Milagrosa.
- Martes 12 de mayo, de 21:30 a 23:00 h: VVV Trippin you.
- Miércoles 13 de mayo, de 20:00 a 21:00 h: Amor Líquido.
- Miércoles 13 de mayo, de 21:30 a 23:00 h: Carlangas.
- Jueves 14 de mayo, de 20:30 a 21:30 h: Vicente Calderón.
- Jueves 14 de mayo, de 21:30 a 23:00 h: Rubén Pozo y Los Chicos de la Curva.
- Jueves 14 de mayo, de 00:00 a 02:00 h: Fernanda Arrau DJ.
- Viernes 15 de mayo, de 20:30 a 21:30 h: DJ Pablo Pueblo.
- Viernes 15 de mayo, de 21:30 a 22:00 h: Las Ketchup.
- Viernes 15 de mayo, de 22:30 a 00:00 h: Los Chunguitos y familia.
- Viernes 15 de mayo, de 00:00 a 02:00 h: Tiraya y Patata DJ.
- Sábado 16 de mayo, de 20:30 a 21:30 h: Amore.
- Sábado 16 de mayo, de 22:00 a 23:30 h: Fangoria.
- Sábado 16 de mayo, de 00:00 a 02:00 h: Cascales DJ.
- Domingo 17 de mayo, de 20:00 a 21:00 h: La Paloma.
- Domingo 17 de mayo, de 21:30 a 22:30 h: Xavibo.
Además de la Pradera, habrá conciertos paralelos en otros escenarios importantes de Madrid. Plaza Mayor acogerá actuaciones como el concierto especial del 60 aniversario de LOS40 el 14 de mayo, con artistas como Miguel Ríos, Celtas Cortos, Sole Giménez, OBK o Nena Daconte, mientras que Las Vistillas volverán a convertirse en uno de los espacios favoritos para el público indie y alternativo con actuaciones de Hens, Triángulo de Amor Bizarro, Camellos o Baiuca. Tampoco faltarán las tradicionales verbenas populares en Matadero Madrid, con grandes orquestas y ambiente castizo prácticamente cada noche de fiestas.
Dónde comprar entradas y cómo ir gratis
Los conciertos principales de San Isidro 2026 serán gratuitos y no hará falta sacar entrada previa. El acceso será libre hasta completar aforo, algo que suele pasar bastante rápido en actuaciones como las de Fangoria, David Otero o Los Chunguitos, sobre todo durante el fin de semana y el 15 de mayo.
Por eso, mucha gente suele llegar con tiempo y aprovechar la tarde en la Pradera antes de que empiecen los conciertos. Además, el Ayuntamiento recomienda moverse en transporte público porque durante esos días suele haber cortes de tráfico y resulta complicado aparcar cerca. Las estaciones más utilizadas para llegar a la Pradera son Marqués de Vadillo y Urgel, ambas de Metro de Madrid, aunque también es habitual ir caminando desde Madrid Río o Pirámides. A eso se suman varias líneas de EMT, como la 17, 25, 34, 35, 50 y 118, que conectan directamente con la zona de estos conciertos gratis por San Isidro 2026.
