Cuándo es San Isidro 2026: fechas, dónde es y dónde es festivo

Mayo en Madrid es un mes especial ya que la ciudad celebra a su patrón. Basta con acercarse a la ribera del Manzanares para notar que la ciudad empieza a prepararse para sus días más castizos. Los puestos de rosquillas aparecen otra vez, las terrazas se llenan más de lo habitual y mucha gente vuelve a sacar del armario el traje de chulapo para una fiesta que, año tras año, sigue siendo una de las más populares de la capital. Las fiestas de San Isidro no son sólo conciertos o verbenas. Para muchos madrileños son casi una tradición que se repite cada primavera pero conviene saber cuándo se celebran, dónde y si alguna otra comunidad conmemora a San Isidro.

Aunque el día grande siempre llega el 15 de mayo, la realidad es que el ambiente de San Isidro empieza bastante antes. Durante varios días Madrid se llena de actividades, conciertos gratuitos, romerías, puestos de comida y actos religiosos repartidos por distintos barrios y plazas de la ciudad. Y este 2026 volverá a pasar lo mismo. Desde principios de mayo ya hay programación especial en espacios como Plaza Mayor, Las Vistillas, Matadero Madrid o la clásica Pradera de San Isidro, que vuelve a ser el gran punto de encuentro durante estas fechas. Además, San Isidro no se vive únicamente en Madrid capital. Muchos municipios madrileños también han declarado festivo el 15 de mayo y en otras comunidades españolas siguen celebrándose romerías y fiestas populares ligadas al patrón de los agricultores.

Qué día es San Isidro

El día de San Isidro se celebra cada año el 15 de mayo y en este 2026 caerá en viernes. Para muchos madrileños eso significa puente, reuniones familiares y varios días de ambiente festivo en la calle. De hecho, suele ser uno de los fines de semana con más movimiento del mes en Madrid, especialmente en las zonas donde se concentran las actividades principales.

La festividad gira alrededor de la figura de San Isidro Labrador, patrón de Madrid y uno de los santos más populares de España. Según la tradición, nació alrededor del año 1080 y trabajó durante buena parte de su vida en el campo, algo que explica que con el tiempo terminara convirtiéndose también en protector de agricultores y campesinos.

A San Isidro se le atribuyen decenas de milagros relacionados con el agua, las cosechas y la ayuda a los más pobres. Uno de los relatos más conocidos cuenta que hacía brotar agua en lugares donde parecía imposible encontrarla. Otro asegura que los ángeles trabajaban por él mientras rezaba. Fue canonizado en 1622 y desde entonces su figura quedó completamente unida a Madrid. De hecho, su cuerpo incorrupto sigue conservándose en la Colegiata de San Isidro, situada en pleno centro de la ciudad.

Dónde se celebra San Isidro en Madrid

Aunque las actividades se reparten por toda la capital, el lugar más emblemático de estas fiestas sigue siendo la Pradera de San Isidro. Allí se celebra la tradicional romería y miles de personas se reúnen cada año para pasar el día al aire libre entre música, comida y ambiente castizo. Es habitual ver grupos enteros vestidos de chulapos y chulapas, familias merendando en la hierba y gente haciendo cola para beber el famoso «agua del santo» junto a la ermita. La escena se repite prácticamente cada año y forma parte ya de una de las imágenes más reconocibles de Madrid durante mayo.

Y luego están las rosquillas. Las «listas», las «tontas», las de Santa Clara o las francesas vuelven cada San Isidro a pastelerías y puestos ambulantes. También la limonada madrileña, que mucha gente prueba pensando que es una limonada normal y descubre después que lleva vino, azúcar y fruta troceada.

Pero San Isidro ya no se concentra únicamente en la pradera. Desde hace años las fiestas se han extendido también a otros espacios de Madrid. En Las Vistillas suelen celebrarse conciertos y actuaciones al aire libre, mientras que Plaza Mayor y Matadero Madrid acogen parte de la programación cultural y musical.

Otro de los grandes focos durante estas semanas será la Feria de San Isidro en Plaza de Toros de Las Ventas, considerada la feria taurina más importante del mundo. Durante casi un mes pasarán por Madrid algunas de las principales figuras del toreo.

En qué comunidades se celebra San Isidro

Aunque la imagen más conocida de San Isidro sigue estando ligada a Madrid, la celebración también está presente en otros muchos puntos de España, especialmente en localidades con tradición agrícola. Dentro de la Comunidad de Madrid, 39 municipios han declarado festivo local el 15 de mayo. Entre ellos están Madrid, Móstoles, Alcobendas, Pinto o Rivas-Vaciamadrid.

También existen celebraciones relacionadas con San Isidro en zonas de Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura o la Región de Murcia. En muchos pueblos se organizan romerías, procesiones y comidas populares ligadas al patrón de los agricultores, aunque pocas fiestas conservan un ambiente tan reconocible como el de Madrid.