Muere un niño de 16 meses al precipitarse desde un sexto piso en Zaragoza
Efectivos del 061 que han intentado reanimar al menor, pero finalmente ha fallecido
Un niño ha fallecido al precipitarse por una ventana desde un sexto piso en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza.
Desde la Jefatura Superior de Policía de Aragón han informado de que los hechos han ocurrido en torno a las 13:20 horas, cuando se ha recibido una llamada al CIMACC 091 informando del suceso.
Hasta la zona han acudido efectivos del 061 que han intentado reanimar al menor, que finalmente ha fallecido.
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