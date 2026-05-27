Ni La Moraleja ni La Finca: la urbanización de lujo de Madrid donde vive Manuel Carrasco

Manuel Carrasco, el carismático cantante nacido en Isla Cristina (Huelva) ha encontrado su hogar lejos de sus raíces andaluzas. La trayectoria musical que le ha llevado a consolidarse como una de las figuras más destacadas del panorama musical español también le ha situado en una de las urbanizaciones más exclusivas de Madrid: Las Lomas. Este enclave residencial, ubicado en Boadilla del Monte, destaca por su discreción, lujo y privacidad, convirtiéndose en el refugio ideal para personalidades de alto perfil. Nosotros hemos descubierto todos los detalles, a pesar de que el artista ha intentado ser discreto.

A diferencia de lugares más conocidos como La Moraleja o La Finca, Las Lomas se ha posicionado como una opción más íntima para quienes buscan tranquilidad y privacidad. En sus 334 hectáreas, no hay lugar para viviendas adosadas. Todas las propiedades son chalés o mansiones independientes, adaptadas a las necesidades y gustos de sus propietarios. Esta característica, sumada a los amplios espacios verdes, convierte a Las Lomas en una de las zonas residenciales más deseadas de la Comunidad de Madrid. Hay que resaltar que Manuel Carrasco no es el único famoso que vive aquí. Algunos futbolistas, actores y empresarios también han establecido su residencia en este lugar.

El valor de las propiedades en esta urbanización ha experimentado un notable aumento en los últimos años, por eso es una de las zonas más famosas de la capital. Adquirir un terreno puede superar el millón de euros, mientras que las viviendas ya construidas suelen alcanzar precios que van desde los dos hasta los cuatro millones de euros. Este elevado coste se justifica no solo por las dimensiones de las casas, sino también por las comodidades que ofrece la urbanización: pistas de tenis y pádel, grandes piscinas, jardines cuidados al detalle y estrictas medidas de seguridad.

Estos son los vecinos de Manuel Carrasco

Manuel Carrasco comparte este exclusivo entorno con otras personalidades del mundo del deporte, la música y la vida pública. Celebridades como el boxeador Ilia Topuria, el futbolista Dani Carvajal y el cantante Melendi también han elegido Las Lomas como su lugar de residencia. A pesar de ser menos conocida que otras urbanizaciones de lujo, este enclave ofrece un nivel de privacidad y tranquilidad que resulta especialmente atractivo para quienes desean escapar de las miradas indiscretas.

La vivienda de Manuel Carrasco refleja su estilo de vida equilibrado entre la intimidad familiar y la profesión que tiene el protagonista de nuestra noticia. La propiedad cuenta con un extenso jardín que proporciona un espacio ideal para relajarse y también sirve como fuente de inspiración para el cantante. En múltiples ocasiones, el cantante ha compartido con sus seguidores en redes sociales momentos en los que, guitarra en mano, deja fluir la música rodeado de naturaleza.

La privacidad de su hogar está garantizada gracias a una densa vegetación que protege la propiedad de miradas externas. Este jardín también incluye un espacio dedicado al yoga, una de las actividades favoritas de la familia de Manuel Carrasco. Además, la zona de ocio cuenta con una barbacoa de obra, múltiples macetas cuidadosamente decoradas y un olivo que añade un toque mediterráneo al paisaje.

Por supuesto, la piscina es otro de los elementos destacados de la residencia. Rodeada de una elegante tarima en lugar de césped, el área de la piscina está equipada con sofisticadas hamacas de mimbre, ideales para disfrutar de los días soleados. Este espacio combina funcionalidad y diseño, creando un ambiente perfecto para relajarse durante los meses de verano.

Desde su participación en la segunda edición de Operación Triunfo, Manuel Carrasco ha construido una carrera llena de éxitos. Su música ha conquistado corazones dentro y fuera de España, y su humildad y cercanía han hecho que su popularidad trascienda el escenario. Además de su trabajo como cantante, Manuel ha participado como coach en el programa La Voz, contribuyendo al desarrollo de nuevos talentos musicales.

Los nuevos pasos de Manuel Carrasco

El próximo paso en su carrera es su ambicioso Tour Salvaje 2025, que promete ser el más importante de su trayectoria. Este tour comenzará el 17 de mayo con un concierto en el Estadio La Cartuja de Sevilla, un evento que ya genera grandes expectativas entre sus seguidores.

Aunque Manuel Carrasco es conocido por su sencillez y carácter cercano, su residencia en Las Lomas es una muestra de los frutos de su dedicación. Esta elección no solo representa un lugar donde y un espacio que le permite seguir desarrollando su arte en un entorno de tranquilidad.

La vida del artista en esta exclusiva urbanización refleja un equilibrio perfecto entre el éxito profesional y la popularidad. Mientras prepara su próxima gira, su hogar en Las Lomas sigue siendo un refugio donde puede coger fuerza. Lleva muchos años expuesto, aunque sus fans han entendido perfectamente que quiera ser discreto. Residir en Boadilla del Monte le ayuda en esta tarea.