Una ventana abierta y un despiste fatal: muere una niña de 6 años tras caer desde un sexto piso en Salamanca

Salamanca se ha visto sacudida por una noticia devastadora este martes tras conocerse la muerte de una niña de seis años que se ha precipitado desde la ventana de una vivienda situada en el sexto piso de un edificio en la calle Valencia, en pleno centro de la ciudad.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 20:00 horas, antes de recibir el aviso en el servicio de emergencias 112 de Salamanca: según las primeras investigaciones, la niña se habría subido a un mueble cercano a una ventana que estaba abierta, lo que provocó su caída accidental. En el domicilio se encontraba su madre en ese momento, que tras bajar a la calle, ha tenido que recibir atención psicológica durante todo el tiempo de intervención de los servicios de emergencias.

Hacia las 21.00 horas se confirmaba la muerte de la menor y llegaba al lugar el furgón del instituto anatómico forense, para proceder a trasladar el cuerpo de la niña fallecida.

A pesar de la rápida actuación de los servicios de emergencia —incluyendo Policía Local, Policía Nacional, personal sanitario del centro de salud de San Juan y una UVI móvil—, los esfuerzos por reanimarla no lograron salvarle la vida a la pequeña de 6 años.

La zona quedó acordonada mientras se realizaban las diligencias policiales y llegó la forense junto al vehículo funerario.

Las autoridades han descartado por completo cualquier indicio de intervención criminal y clasifican el hecho como un desgraciado accidente doméstico, aunque la investigación permanece abierta para aclarar todos los detalles.

El suceso ha causado una profunda conmoción entre los vecinos del barrio y en toda la ciudad, que lamentan esta irreparable pérdida