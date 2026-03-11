La UCO registra este miércoles la vivienda, puesto de trabajo y propiedades de los dos hermanos y vecinos de la desaparecida Francisca Cadenas, en Hornachos (Badajoz), horas después de que se negaran a seguir declarando ante la Guardia Civil en calidad de investigados. Los agentes buscan un pozo o un zulo donde se pudiera haber ocultado el cuerpo de la mujer.

En un dispositivo de gran magnitud y tras cortar todos los accesos a la zona, los investigadores de la Guardia Civil vuelven a registrar la vivienda de los dos vecinos sospechosos de la desaparición de Francisca Cadenas.

La vivienda está a escasos metros de la puerta de la casa de la víctima y la Guardia Civil ya la registró en el año 2017, horas después de que Francisca Cadenas desapareciera sin dejar rastro en un callejón. Este miércoles, los registros serán más exhaustivos y se extenderán a otras propiedades de los investigados y a sus puestos de trabajo.

Los sospechosos se niegan a declarar

El nuevo movimiento de la Guardia Civil llega hora después de que los dos hermanos y vecinos de Francisca Cadenas se negaran a seguir declarando ante los investigadores de la UCO.

El primero de ellos declaró este lunes durante más de seis horas, contestando a más de 1.000 preguntas según su abogado, pero se negó a continuar cuando el martes llegó el momento de seguir compareciendo ante los investigadores.

El otro hermano no contestó a una sola pregunta de los guardias civiles. Se negó a declarar desde el principio.

Cambio de estrategia

El abogado de uno de ellos, José Duarte, asegura que los hermanos comparecerán para declarar cuando se levante el secreto de sumario. El letrado explica que ha pedido a los investigadores conocer los elementos esenciales de la investigación antes de continuar con las declaraciones: «Hemos pedido algo que jurídicamente corresponde a cualquier defensa: acceder a los elementos esenciales de la investigación» ha señalado.

Fuentes del caso aclaran que antes de intentar tomarle declaración a los dos sospechosos se les explicó de forma general la situación de la investigación en los aspectos que a ellos les afectaban, nunca profundizando porque es la ley la que establece claramente que el caso está bajo secreto de sumario y de ninguna forma se debe informar a los sospechosos.

Ambos hermanos continúan en libertad, aunque continúan bajo la condición de investigados por la Guardia Civil en el caso de la desaparición de Francisca Cadenas.