Los signos del zodiaco que son más propensos a sufrir desengaños

¿Cuáles dirías que son los signos del zodiaco más propensos a sufrir desengaños en el ámbito sentimental? En un mundo donde muchas de nuestras decisiones dependen en gran medida de las emociones, los desengaños muchas veces son inevitables, pero, según los astrólogos, hay algunos signos zodiacales son más vulnerables a sufrir decepciones. Entre ellos destacan Leo, Libra y Piscis, que sienten cada desengaño de una manera mucho más profunda que otros signos, lo que influye significativamente en sus relaciones.

Cabe señalar que la astrología no determina el destino de nadie, pero sí ofrece una serie de herramientas que permiten comprender reacciones emocionales y patrones de conducta. Reconocer la vulnerabilidad de ciertos signos ante los desengaños amorosos permite anticipar situaciones y aprender estrategias para cuidar la salud emocional. Según los astrólogos, la clave está en encontrar el equilibrio entre el bienestar y la sensibilidad, sin dejar de lado la personalidad y la autenticidad de cada signo zodiacal.

Los signos del zodiaco que pueden sufrir desengaños amorosos

En el terreno del amor, no todos los signos del zodiaco reaccionan de la misma manera ante las decepciones sentimentales. Mientras algunos logran superar los desengaños con relativa facilidad, otros sienten cada pérdida o traición con mayor intensidad.

Leo

Los Leo son personas seguras, fuertes y con un liderazgo natural que los lleva a destacar en cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, detrás de esta «coraza» se esconde una profunda sensibilidad que pocos llegan a conocer. Los astrólogos explican que su necesidad de afecto y reconocimiento los hace especialmente vulnerables a la decepción cuando no se cumplen sus expectativas. La personalidad de Leo se caracteriza por su orgullo, y esto se puede convertir en un arma de doble filo en determinadas circunstancias. Cuando confían en alguien, esperan lealtad, de forma, que cuando se sienten traicionados, el impacto emocional es profundo.

Leo y Tauro

«Relación difícil, pero fascinante. A Leo lo rige el Sol, contribuyendo a que posea un gran poder y un brillo como el astro rey. A Tauro le rige Venus, la diosa del amor y los placeres de la vida. Tauro es tranquilo, sereno, relajado, sensorial… Leo, en cambio, es inquiero, triunfador… y por ser personas opuestas, estos dos signos se atraen magnéticamente. De ahí que Tauro se sienta fascinado por la fuerza y el coraje que Leo pone para conseguir lo que quiere. Leo, por su parte, admira la serenidad de Tauro, su fuerza interior, la ausencia de protagonismo, su disciplina en el trabajo…», según Esperanza Gracia.

Libra

Libra es el signo conocido por su sociabilidad y amor por la armonía. Son muy leales en sus relaciones, pero esta característica también los hace propensos a sufrir desengaños cuando la realidad no se alinea con sus expectativas. Según los astrólogos, los Libra buscan constantemente evitar conflictos, lo que puede llevarlos a situaciones donde se sienten defraudados o traicionados.

La necesidad de complacer a los demás y mantener la paz puede generar tensiones internas que, cuando no se resuelven, terminan en frustración. Los astrólogos recomiendan que los Libra aprendan a establecer límites claros y a equilibrar su generosidad con una dosis saludable de realismo, reconociendo que no todas las personas actuarán siempre de acuerdo con sus valores.

Libra y Capricornio

«El encuentro de estos dos signos en un principio es complicado. Libra es romántico, idealista, soñador… Capricornio, en cambio, es reservado, realista y muy pragmático. Capricornio no soportará la indecisión de Libra y éste sufrirá con la rigidez de Capricornio. Pero si consiguen adaptarse y ser tolerantes el uno con el otro, ambos van a enriquecerse mutuamente», explica Esperanza Gracia.

Piscis

Piscis es el signo más emocional y empático del zodiaco. Según los expertos en astrología, la tendencia de Piscis a idealizar las relaciones aumenta el riesgo de sufrir decepciones, lo que genera un dolor profundo y prolongado. Reconocer que no todos comparten su sensibilidad y que algunas traiciones forman parte de la vida es crucial para mantener su bienestar emocional. Además, la introspección y la meditación puede ayudarles a procesar sus emociones sin que éstas los abrumen. El mundo interior de Piscis es rico y complejo, y aunque es uno de los signos del zodiaco más propensos a sufrir desengaños, también tiene una gran capacidad de resiliencia.

Piscis y Sagitario

«Estos dos signos se encuentran en cuadratura en la rueda zodiacal y la unión es complicada. Entre ellos surge el respeto, la atracción y el temor. La sensibilidad de Piscis choca con la falta de tacto de Sagitario. Piscis necesita que lo mimen, que lo acepten, que lo quieran y Sagitario, que se siente fascinado por esa criatura tan idealista y generosa, que parece haber llegado de otro planeta, al principio lo hace muy bien, pero él es libre como el viento y puede salir huyendo de la dependencia afectiva de Piscis», señala Esperanza Gracia.