Los signos del zodiaco a los que el cambio de hora de marzo 2026 les va a pillar con mal pie

Se acerca el cambio de hora de marzo de 2026, y los astrólogos saben muy bien cuáles serán los signos del zodiaco que notarán más el efecto de esta transición. Durante la madrugada del 29 al 30 de marzo, los relojes se adelantarán una hora para dar la bienvenida al horario de verano, lo cual puede generar pequeñas alteraciones en la rutina diaria, el descanso y hasta el estado de ánimo.

Según la astrología, hay signos especialmente sensibles a cualquier cambio en el ritmo cotidiano y en la energía del entorno. En este contexto, para Cáncer, Virgo y Escorpio, la transición puede ser especialmente significativa. Aunque los primeros días pueden resultar desconcertantes, el cambio también se puede convertir en una gran oportunidad para iniciar proyectos o modificar ciertos hábitos.

Los signos del zodiaco más afectados por el cambio de hora

En el ámbito astrológico, los signos que más notan los desajustes del cambio de hora son aquellos más perfeccionistas, emocionales o sensibles por una razón muy simple: tienen una relación mucho más intensa con sus rutinas diarias y con su entorno.

Cáncer

Cáncer es el signo más sensible del zodiaco. Un signo de agua con una fuerte conexión con el mundo emocional que puede sentirse más cansado o desorientado tras el cambio de hora. Además, el inicio de la primavera suele traer consigo una mayor actividad social, lo que puede desestabilizar a Cáncer, que valora mucho la estabilidad. Sin embargo, también es un signo zodiacal con una gran capacidad de adaptación siempre y cuando sienta la seguridad del hogar y la familia. Durante el mes de marzo, debe dedicar tiempo al descanso y a cuidar su bienestar emocional para no perder el equilibrio.

«Marzo no te pide correr, te pide florecer a tu ritmo, con más fe en ti mismo y menos miedo al proceso. Los buenos aspectos que te hace Venus a principios de mes te empujan a vivir el amor con cuerpo, instinto y alma. Quizás hayas pasado por momentos difíciles, pero esa etapa queda atrás. Ahora es tiempo de enfocarte en lo que viene con esperanza y una actitud positiva. El planeta Marte, bien aspectado, activa tu determinación y el coraje que, a veces, se oculta bajo tu sensibilidad. Donde antes había dudas ahora hay poder de decisión», detalla Esperanza Gracia.

Virgo

Otro de los signos del zodiaco que más podría notar el cambio de hora es Virgo, según los astrólogos. Este signo de tierra es conocido por su disciplina y su organización, tanto en la vida personal como profesional. Precisamente por eso, cualquier cambio en su rutina diaria puede resultarle incómoda durante los primeros días. Los nacidos bajo este signo zodiacal podrían sentirse más irritables y apáticos durante los primeros días tras el cambio horario. Para ayudar al cuerpo y a la mente a adaptarse, Virgo debería introducir pequeños ajustes de forma progresiva en los horarios de descanso.

«Marzo comienza pidiéndote calma e invitándote a recalibrar tus expectativas. Tu espíritu emprendedor y tu actitud, hábil y resuelta, te abrirá las puertas del éxito, y si estás pendiente de algo que te interesa, lo resolverás con una buena dosis de paciencia. Virgo, hay decisiones que tienes que tomar, hay cambios que tienen que ocurrir, hay miedos que tienes que afrontar, hay soledades que tienes que soportar… Es el momento de sanar viejas heridas y de cerrar las puertas del pasado para dar la bienvenida a nuevas ilusiones», señala Esperanza Gracia.

Escorpio

Finalmente, Escorpio, un signo de agua, suele vivir las experiencias con una intensidad muy especial, y tiene una gran percepción de los cambios energéticos del entorno. Para los nacidos bajo este signo zodiacal, el inicio de la primavera ya es de por sí un periodo de transformación. Si a eso se le suma el cambio de hora, podría «obligar» a replantear algunas rutinas para evitar la sensación de agotamiento. Los Escorpio tienen una gran capacidad de introspección, por lo que este momento del año puede llevarles a reflexionar más sobre sus metas. Practicar actividades relajantes, como la meditación, puede resultar muy beneficioso durante los días previos y posteriores al cambio horario.

«Marzo te recibe con una fuerza inusitada, capaz de mover todo lo que estaba dormido en tu vida. Te espera un mes marcado por el deseo de no quedarte anclado en tu zona de confort y de poner siempre el foco en aquello que favorece tu vida. Con el planeta Marte bien alineado, te sentirás fuerte, decidido y con iniciativa para ir a por lo que quieres. Lo que lleves a cabo este mes tendrá peso, intención y futuro. Una mirada, una decisión, un sí pueden marcar un antes y un después», explica Esperanza Gracia.

Estos son los signos del zodiaco que tendrán que hacer un esfuerzo extra para adaptarse al cambio de hora en marzo de 2026. El inicio del horario de verano les obligará a salir de su zona de confort, pero también les brindará la posibilidad de comenzar la primavera con energías renovadas.