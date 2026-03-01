Los signos del horóscopo que van a triunfar en marzo: salud, dinero y amor sin problemas

Según los astrólogos, el mes de marzo llega con movimientos planetarios especialmente favorables para varios signos del zodiaco, sobre todo en áreas clave como la salud, la estabilidad económica y las relaciones personales. No se trata de un periodo en el que todo será de color de rosa, pero sí de una etapa en la que las oportunidades superarán claramente a las amenazas.

Marzo es uno de los meses más especiales de todo el año debido al inicio de la primavera en el hemisferio norte, lo que simbólicamente representa crecimiento, apertura y nuevos comienzos. Las influencias astrales favorecen la comunicación, los acuerdos y la planificación, razón por la cual es un buen momento para iniciar hábitos saludables, como hacer ejercicio o meditar, organizar las finanzas y revisar objetivos personales. La sensación predominante para los nacidos bajo estos signos del zodiaco será de avance, aunque cada uno lo experimentará de una forma distinta.

Los signos del zodiaco a los que mejor les va a ir en marzo

Leo vivirá un marzo especialmente positivo en el ámbito profesional, tanto si trabaja por cuenta propia como por cuenta ajena. Después de un periodo de esfuerzo, el reconocimiento llega en forma de nuevas responsabilidades y mejoras económicas. En cuanto a la salud, los nacidos bajo este signo zodiacal deben evitar el estrés con actividades que les ayuden a canalizar la energía, como la escritura. Por otro lado, este mes Leo disfrutará de una etapa apasionada en el amor; las emociones estarán a flor de piel, pero de una forma muy positiva.

Según los astrólogos, marzo también favorecerá a Libra en el plano emocional. Después de una etapa de dudas e incertidumbre, sentirá una gran claridad mental que le permitirá tomar decisiones importantes. En el terreno económico, será un mes de consolidación y mejoras. La salud también mejora gracias a un mayor equilibrio entre trabajo y descanso; es un buen momento para cuidar el bienestar mental.

Sagitario será uno de los grandes protagonistas del mes. «El eclipse lunar del día 3 te obliga a revisar dónde estás y hacia dónde quieres ir. Es el momento de observar, reflexionar y actuar con claridad, soltando lo que ya no sirve. A partir del día 6, el amor te va a sonreír, y tus relaciones serán armoniosas y con momentos de disfrute compartido. Son días favorables para fortalecer vínculos y abrir el corazón a nuevas conexiones que te hagan sentirte feliz», recuerda Esperanza Gracias.

Finalmente, otro de los signos más favorecidos en el mes de marzo será Acuario, cuyas ideas podrían materializarse en proyectos exitosos. En el ámbito económico, la creatividad será fuente de ingresos; es un buen momento para emprender o introducir mejoras en el trabajo actual. Respecto a la salud, si se mantienen rutinas estables, la salud puede mejorar. En el amor, los nacidos bajo el signo Acuario sentirán cómo las relaciones basadas en la confianza se fortalecen.

Géminis

Para Géminis, marzo representa un mes de movimiento y dinamismo. La energía favorece la toma de decisiones, especialmente aquellas relacionadas con el trabajo o proyectos personales que llevaban tiempo en pausa.En el plano económico, puede surgir una oportunidad inesperada; la clave estará en actuar con rapidez y confianza. En la salud, se recomienda aprovechar la vitalidad del mes para iniciar rutinas más activas y, en el amor, la comunicación será el punto fuerte.

Géminis y Leo

«Relación intensa donde las haya, en la que los termómetros de la pasión pueden dispararse en cualquier momento. Entre ellos existe un magnetismo tan fuerte y tan salvaje, por parte de Leo, y una seducción tan sutil y exquisita, por parte de Géminis, que no podrán evitar amarse loca y desesperadamente. Leo, al que le encanta brillar y ser el centro de atención, tendrá que aprender a sobrellevar la admiración que causa Géminis con su inteligencia y su verbo fácil. Y seguramente será el propio Géminis el que ceda ese protagonismo por miedo a perder su independencia y deseo de libertad. Ambos son muy intuitivos y comprobarán maravillados la facilidad que poseen para leerse el pensamiento», señala Esperanza Gracia.

Géminis y Libra

«Cuando se miran, ambos se dan cuenta de que han encontrado a su otro yo. Desde el primer momento sentirán que se conocen de toda la vida. Su conversación es fluida, se entienden de maravilla y juntos pueden enfrentarse al mundo y vencer. Ambos se potencian, tienen los mismos gustos por lo estético, les encanta el orden (aunque luego no lo mantengan) y brillan con luz propia en los eventos sociales. Les gusta mucho conversar y viajar juntos, y allí donde vayan descubrirán el sitio más bello, el lugar de moda, el museo más atractivo… La sexualidad es intensa y maravillosa. Pueden vivir instantes de éxtasis, seguidos de otros llenos de ternura, amor profundo, sosiego, caos, calma… Todo cabe. El tiempo para ellos no existe. Se pierden amándose y el romanticismo permanece durante toda la vida».