De Gea y Pedro Porro empatizan con Kinsky tras sus errores ante el Atlético: «Le daré un abrazo»

El portero español David de Gea mostró su apoyo al joven guardameta del Tottenham Hotspur, Antonín Kinsky, después de una noche muy complicada frente al Atlético de Madrid en la Champions. El encuentro terminó con victoria del equipo madrileño por 5-2 en el estadio Metropolitano, en un partido marcado por varios errores del portero checo. ￼

El partido empezó muy mal para el Tottenham. En los primeros minutos, Kinsky cometió dos errores importantes que permitieron al Atlético adelantarse rápidamente en el marcador. En apenas quince minutos, el conjunto español ya ganaba 3-0 gracias a los goles de Marcos Llorente, Antoine Griezmann y Julián Álvarez. Tras ese inicio, el entrenador del Tottenham decidió sustituir al portero en el minuto 17, una decisión poco habitual en el fútbol profesional. ￼

La situación fue especialmente dura para el guardameta, que abandonó el campo muy afectado tras su sustitución. Muchos aficionados y compañeros mostraron su apoyo al joven jugador después del partido, conscientes de lo complicado que es recuperarse de un momento así, especialmente en una competición tan importante como la Champions. ￼

Uno de los primeros en reaccionar fue De Gea, actualmente portero de la ACF Fiorentina. A través de las redes sociales, el español quiso mandar un mensaje de ánimo al portero del Tottenham. En su publicación explicó que solo quienes han jugado en esa posición pueden entender lo difícil que es ser portero y le animó a mantener la cabeza alta para seguir adelante.

No one who hasn’t been a goalkeeper can understand how difficult it is to play in this position. Keep your head up and you will go again. — David de Gea (@D_DeGea) March 10, 2026

También su compañero Pedro Porro salió en defensa del guardameta. El defensa español recordó que en el fútbol todos los jugadores pueden cometer errores. «El fútbol es así. A mí me recuerda el resbalón que tuve en Escocia con España. Hay que levantarse. No he podido hablar con él y le daré un abrazo ahora grande», así comparó en Movistar la situación con un fallo que él mismo tuvo en un partido con la selección española en Escocia.

A pesar del mal inicio del encuentro, el Tottenham logró marcar dos goles, aunque no fueron suficientes para cambiar el resultado. El Atlético terminó llevándose una clara victoria que le deja con ventaja en la eliminatoria de octavos de final. Más allá del resultado, el partido dejó una imagen muy comentada: la solidaridad entre porteros y compañeros en uno de los momentos más difíciles de la carrera del joven Kinsky.