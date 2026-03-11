El refrán español que ahora cobra sentido y augura lo peor en el tiempo: «Cuando marzo vuelve el rabo queda invierno…»

Ahora cobra sentido este refrán español que puede convertirse en la antesala de algo más, el invierno parece que no quiere irse en este mes de marzo. Un cambio que puede ser lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que puede dejar este mes de marzo en una situación del todo inesperada. Con la mirada puesta a una serie de elementos que pueden ser esenciales y que, quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente.

Un buen básico que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más, con algunos detalles que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Un tiempo que nos acompaña en este mes de marzo y que tiene su razón de ser en el estudio del tiempo que hemos visto en el pasado. Puede acabar siendo la antesala de algo más, estas palabras que en el pasado hemos visto como se repiten una y otra vez, pueden acabar siendo las que nos ayudarán a entender el tiempo que tenemos por delante.

Augura peor tiempo este refrán español

Un refrán español que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días en los que todo será posible. Con la mirada puesta a una serie de elementos que serán los que nos acompañarán en unos días de primavera en los que quizás tocará empezar a ver llegar algunas peculiaridades.

Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente, con ciertos elementos que, sin duda alguna, deberemos visualizar de una manera que quizás nos costará creer. Cuando esperaríamos el sol y el buen tiempo que aparece en esta época del año, tenemos que empezar a tener en mente algunos elementos que serán esenciales.

Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas que tenemos por delante. Una novedad que, sin duda alguna puede acabar convirtiéndose en algo para lo que deberemos empezar a prepararnos.

Este refrán español puede darnos un aviso importante ante lo que puede ser lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle acabará siendo esencial.

Cuando marzo mueve el rabo queda invierno

Tal y como nos explican los expertos de Meteored: «Marzo suele asociarse al mes de las flores y al progresivo despertar de la primavera. Los días se alargan, el sol gana fuerza y, poco a poco, las temperaturas comienzan a remontar tras los meses más fríos del año. Además, su llegada marca el inicio de la primavera meteorológica, mientras que el 20 de marzo daremos la bienvenida también a la primavera astronómica. Sin embargo, a pesar de esta transición hacia una época más templada, la atmósfera todavía puede traernos algunos episodios claramente invernales. No es raro que durante este mes se alternen jornadas suaves y soleadas con otras más frías e inestables, recordándonos que el invierno aún no se ha marchado del todo. De hecho, el refranero popular recoge muy bien esta realidad».

Siguiendo con la misma explicación: «El refrán “cuando marzo vuelve el rabo, queda invierno para rato” hace referencia a una realidad bastante habitual en la climatología de España: marzo es un mes típicamente de transición en el que todavía pueden darse eventos de frío intenso y nevadas. Aunque la tendencia general es hacia temperaturas cada vez más suaves, las madrugadas aún pueden ser frías, especialmente en el interior peninsular. Durante este mes no es raro que se registren temperaturas mínimas bajas e incluso heladas, sobre todo en zonas de la meseta norte, valles del interior y áreas de montaña. Además, la nieve sigue siendo protagonista en muchos sistemas montañosos. Cordilleras como los Pirineos, la Cantábrica, el Sistema Central o Sierra Nevada suelen registrar nevadas importantes durante marzo. En algunos episodios, cuando irrumpen masas de aire frío más intensas, la cota de nieve puede descender hasta cotas medias, algo que se repite en algunos años incluso bien avanzado el mes. A todo ello se suma la gran variabilidad atmosférica típica de estas semanas, asociada a los meandros del chorro polar. No es extraño que se alternen periodos de tiempo estable y templado con la llegada de frentes, lluvias y descensos de temperatura. Esa sucesión de cambios bruscos es precisamente la que ha dado lugar a muchos de los refranes populares asociados a marzo».

Por lo que, tendremos que estar preparados para ver un poco de invierno en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede ser esencial.