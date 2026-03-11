Los apicultores españoles, en jaque: la mitad de la miel que llega a España no es miel de verdad y piden medidas urgentes

El sector apícola español ha lanzado una seria advertencia sobre la calidad de la miel que llega al mercado. Según datos denunciados por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), más de la mitad de las mieles procedentes de terceros países que entran en España no cumplen con la normativa europea.

Las organizaciones hablan directamente de un «fraude masivo» en el sector, provocado por la entrada masiva de productos de bajo coste que, en muchos casos, no serían miel pura.

Por qué los apicultores denuncian que gran parte de la miel importada no es realmente miel

Durante una cata reivindicativa celebrada en Almería, el secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, alertó sobre la proliferación de mezclas de origen dudoso que ya representan cerca del 80 % de la miel comercializada en la Unión Europea.

Según explicó, muchos de los tarros que llegan al mercado incluyen mezclas de distintos países, algo que genera serias dudas sobre su autenticidad. Algunos etiquetados llegan a mencionar orígenes tan diversos como España, Argentina, Uruguay o Ucrania, lo que, según el representante agrario, refleja una práctica cada vez más habitual en el sector.

La preocupación no se limita únicamente al origen del producto. Según los apicultores, algunas de estas mezclas incorporan jarabes o siropes que alteran la composición del producto final. En otros casos, se aplican procesos de filtración extrema que eliminan propiedades naturales de la miel, dejando un producto muy diferente al que producen las abejas.

Estas irregularidades fueron detectadas en un estudio elaborado en 2023 por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), junto con la Comisión de Agricultura y la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (DG SANTE), que analizó muestras de miel importada y detectó múltiples incumplimientos de la normativa.

Un mercado desequilibrado que asfixia a los productores españoles

La crisis del sector no solo está relacionada con la calidad del producto, sino también con la rentabilidad de la actividad apícola.

Los datos presentados por COAG reflejan un fuerte desequilibrio en el mercado. En 2024 entraron en España 35.572 toneladas de miel procedentes del extranjero, con un precio medio de apenas 1,80 euros por kilo.

Mientras tanto, los apicultores españoles reciben 3,37 euros por kilo, una cifra que, según el sector, está muy lejos de cubrir los costes reales de producción, estimados en 5,50 euros por kilo.

El consejo de los expertos para evitar comprar miel adulterada

Ante esta situación, desde el sector apícola se ha puesto en marcha una campaña para ayudar a los consumidores a identificar miel auténtica y apoyar la producción local.

Bajo el lema «Busca tu apicultor de cercanía», la iniciativa ofrece un código QR que permite localizar apicultores próximos y comprar el producto directamente desde el origen.

Los expertos también recomiendan prestar especial atención al etiquetado cuando se compra miel en supermercados. Según explican desde COAG, si el bote indica mezclas de mieles procedentes de varios países, lo más prudente es evitar ese producto.

Para los apicultores, el problema no es que la miel de calidad sea cara, sino que el mercado se ha llenado de mezclas de origen incierto que han reducido el valor del producto auténtico, afectando tanto a productores como a consumidores.