Punto de inflexión en el sector energético: ya en marcha la primera planta solar apivoltaica con abejas en España

La primera planta solar apivoltaica con abejas en España ya está en funcionamiento y marca un punto de inflexión en el sector energético. El proyecto, impulsado por Statkraft, combina generación fotovoltaica y cría de abeja reina dentro de una misma instalación en la provincia de Cáceres.

La iniciativa se desarrolla en la planta Talayuela II y propone un modelo que integra transición energética y actividad rural sin ampliar la superficie ocupada. En un contexto de sequías extremas y pérdidas de colonias, la propuesta busca reforzar el equilibrio entre producción eléctrica y biodiversidad.

Cómo funciona la primera planta solar apivoltaica con abejas en España

El proyecto, bautizado como «La granja de las abejas», destina 3.000 metros cuadrados dentro del recinto solar a la instalación de hasta 200 colmenas orientadas a la cría de abeja reina. El objetivo principal es crear un núcleo estable de reproducción que permita abastecer a apicultores locales que hayan sufrido pérdidas en los últimos años.

La abeja reina es la única hembra fértil de la colmena y su capacidad de puesta resulta determinante para la supervivencia del enjambre. Si desaparece o se debilita, la estructura social se descompone y la colonia puede extinguirse. Por eso, reforzar su cría se considera una estrategia clave para la resiliencia del sector apícola.

En los últimos años, las sequías extremas y las condiciones climáticas variables han impactado de forma significativa en las poblaciones de abejas. Ante ese escenario, la creación de nuevos núcleos de reproducción pretende compensar esas pérdidas y garantizar continuidad a la actividad.

Además de la producción de reinas, el proyecto permitirá estudiar el comportamiento ecológico y biológico de las abejas en el interior de una planta solar. Se analizarán los efectos directos e indirectos de su presencia, como la mejora de la biodiversidad y la polinización de especies vegetales del entorno.

Las abejas cumplen una función esencial en los ecosistemas. Aproximadamente el 90% de las plantas con flor y el 75% de los cultivos alimentarios dependen de la polinización. Sin este proceso natural, la producción agrícola disminuye y la diversidad vegetal se empobrece.

Talayuela II: energía limpia y desarrollo local

La planta Talayuela II opera desde 2023 y cuenta con una potencia instalada de 44,5 MW. Su producción de energía limpia abastece a cerca de 34.000 familias y evita la emisión de más de 20.000 toneladas de CO₂ al año, según datos de la compañía.

Para su construcción se destinaron más de 34 millones de euros y se generaron más de 200 empleos, con participación prioritaria de población local. En total, 69 vecinos del municipio trabajaron en las obras.

Medidas ambientales y protección de la biodiversidad

Desde el punto de vista ambiental, la instalación se integra en el ecosistema de la dehesa extremeña, considerado de alto valor ecológico. Durante su construcción se aplicaron medidas de economía circular que permitieron reciclar y valorizar el 90% de los residuos generados.

El Plan de Integración Medioambiental incluyó acciones específicas para minimizar impactos y proteger la biodiversidad. Entre ellas destacan la protección de encinas, la plantación de especies autóctonas a lo largo del vallado, la construcción de una charca de 5.000 metros cuadrados para favorecer la reproducción de aves como el abejaruco y el avión zapador, así como la instalación de cajas nido y refugios para lechuzas, cernícalos, reptiles y artrópodos.