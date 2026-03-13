Movistar Plus, televisión de pago de Telefónica, tiene decidido dar luz verde a incluir en su oferta Canal Red, propiedad de Pablo Iglesias, ex vicepresidente del Gobierno y ex líder de Podemos. El canal de Iglesias lleva semanas haciendo pruebas en Movistar Plus, que está a su vez analizando la calidad de las emisiones para determinar si finalmente cumple con los parámetros de la televisión de Telefónica, que ha cerrado el año 2025 con más de 3,9 millones de abonados y rozando su máximo histórico. Fuentes oficiales de la operadora no han querido hacer comentarios.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el plan de Canal Red y de Movistar Plus es pasar a emitir ya de forma oficial una vez superada la fase de pruebas «en dos semanas», antes de abril. Emitir un canal de televisión en Movistar Plus no implica que Telefónica pague a Canal Red, ya que hay canales que se emiten en la plataforma que abonan una cantidad a la operadora.

Movistar Plus apostará por añadir el canal de Iglesias pese a las protestas que ha habido en redes sociales cuando se supo que estaba en pruebas, protestas que no se han traducido de momento en bajas efectivas de la televisión de pago.

De hecho, en Movistar Plus se emiten otros canales de ideología conservadora, como Trece Televisión, propiedad de la iglesia, El Toro TV o internacionales como la Fox. También están todas las autonómicas públicas, incluidas la ETB vasca y la TV3 catalana.

Para Telefónica será un canal más que añadir a su extensa gama de propuesta de canales, que suman 167. Para Iglesias supondrá dar un paso más en su estrategia de expansión de Canal Red, lanzado en marzo de 2023 y que ya se emite en YouTube y en la TDT en Madrid. Suma unos 445.000 suscriptores.

Canal Red tiene un acuerdo con la televisión pública china CGTN (China Global Television Network) para emitir un informativo en español, por lo que dará voz al régimen comunista chino. CGTN también ha firmado un acuerdo de colaboración con Mediapro.

Telefónica está desarrollando una estrategia de expansión de su televisión de pago en España. Desde 2018, que alcanzó su pico máximo de abonados, 4,1 millones, la evolución ha ido a la baja, perdiendo abonados mes tras mes hasta los 3,4 millones de finales de 2023.

Ahora ha dado la vuelta a la tortilla y suma dos ejercicios consecutivos sumando clientes a su televisión de pago. A cierre de 2025, alcanzó los 3,99 millones después de ganar 280.000 nuevos clientes el año pasado.

La razón es que Telefónica empezó en 2023 a ofrecer su televisión de pago sin necesidad de ser cliente de la operadora en móviles o internet a un precio de 15 euros mensuales. El efecto fue positivo y dejó de perder clientes para empezar a ganarlos, mientras mantenía su apuesta por comprar contenidos como el fútbol.

La última oferta de Movistar Plus es más asequible. Telefónica está ofreciendo ahora abonarse a su televisión por 9,99 euros al mes, incluyendo un partido de fútbol cada jornada y una película diaria.