‘Day One’: la serie apocalíptica de Amazon Prime Video que aborda la colisión de tecnología y humanidad

Amazon Prime Video celebró este miércoles la presentación de Day One, su nueva y ambiciosa serie española que explora la compleja relación entre la tecnología y la humanidad en la era digital. El evento contó con la presencia del equipo al completo de la serie: Álex González, Alba Planas, Jordi Mollà, Asier Etxeandia, Renata Notni, Iván Massagué, Mireia Oriol, Melina Matthews, Mercè Martínez, Òscar Muñoz y David Selvas, entre otros.

También estuvieron presentes Ricardo Cabornero, Director of Content Acquisition, Southern Europe, Middle East and Africa, Prime Video; y Manuel Reverte, Head of Content Acquisition, Prime Video España; Rosa Romà, presidenta de 3Cat, Gemma Ribas, consejera de 3Cat y Sigfrid Gras, director de TV3; José Velasco y Sara Fernández-Velasco, presidente y CEO, respectivamente, de la productora iZen; y Francesc Fajula, director general de Mobile World Capital.

El locutor y guionista Òscar Dalmau fue el encargado de presentar el evento, que reunió a instituciones, a más de 800 espectadores, y que también contó con la presencia de los robots que aparecen en la serie, que sorprendieron y cautivaron al público.

Day One sigue la historia de Ulises Albet (Álex González), un prodigio de la informática que abandonó Barcelona y el mundo tecnológico tras el fallecimiento de su hermana pequeña. Diez años después, una misteriosa llamada de su antiguo socio y mejor amigo, Samuel Barrera (Asier Etxeandia), le obliga a regresar durante la celebración del Mobile World Congress. Samuel le advierte de que el mundo está en peligro, lo que llevará a Ulises a enfrentarse a su pasado, a los avances tecnológicos y a la pregunta fundamental: ¿Hasta dónde podemos llegar sin perder aquello que nos hace humanos?

Rodada en los espacios tecnológicos más emblemáticos de la capital catalana -como el Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), el Sincrotrón ALBA, Talent Arena, la Torre de Collserola, la Universitat Pompeu Fabra (UPF), el Mirador Torre Glòries o el innovador Distrito 22@-, Day One convierte a Barcelona en un personaje más de la historia, un escenario donde la tecnología y la humanidad colisionan.

La serie, compuesta por 6 episodios de 45 minutos, ha sido dirigida por Marta Pahissa y Víctor Cuadrado, con guion de Cristina Pons, Luis Arranz, Luis Moreno y Juan Salvador López. La producción corre a cargo de Zebra Producciones, NewCo Audiovisual y Documentales en Canarias S.L., con la producción asociada de Barcelona Mobile World Capital Foundation, y la participación de 3Cat.

Day One estará disponible en Prime Video el 13 de marzo de 2026, como parte de la suscripción Prime.