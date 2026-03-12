Acaba de llegar a HBO lo nuevo de Steve Carell que todos los fans de ‘The Office’ estamos locos por ver

Los fans de The Office (2005) vivieron el año pasado una gran momento con el estreno de The Paper, el spin-off en el que se daba el salto de la empresa de papel, Dunder Miffin a un periódico local en horas bajas. La ficción contaba con los mismos creadores y guionistas, aparte de ese lenguaje metacinematográfico de falso documental. Pero al igual que le ocurrió al final de la historia primigenia, la ausencia del su carismático Michael Scott marcó una evidente depauperación del relato. Por eso ahora, HBO ha recuperado al mejor actor de comedia que dio vida a aquel mítico personaje en una nueva serie de humor: Steve Carell protagoniza Rooster.

Cabe señalar que esta historia no tiene nada que ver ni en sentido ni forma con la sátira laboral creada por Ricky Gervais, llevada al ecosistema norteamericano de la NBC por Greg Daniels. Aunque los suscriptores de HBO y en general los acólitos del talento de Steve Carell, no pueden evitar seguir viendo los diferentes papeles de la estrella como una extensión de su imparable plasticidad cómica. Rooster es un producto mucho más blanco que aquellas bromas políticamente incorrectas que escuchábamos en la sucursal de Scranton. Un tono dilucidado ya en el propio germen de la idea, pues estamos ante una producción cocreada por el showrunner de Ted Lasso (2009), Bill Lawrence y el responsable de Mad love (2011), Matt Tarses.

Así que lo que podemos esperar es trama con elementos cómicos y dramáticos, pero con esa sensación de confort espiritual tan propia de las feel good movies. No obstante ¿de qué trata Rooster? ¿quién más aparece en el reparto? ¿ya están disponibles todos los episodios? ¿habrá segunda temporada?

HBO estrena ‘Rooster’: lo nuevo de Steve Carell

Con Rooster, HBO nos pone en la piel de Greg Russo (Steve Carell), un autor superventas de novelas de misterio que no posee el respeto de la alta literatura. La trama comienza cuando este accede a dar unas charlas en la universidad en la que Katie, su hija, trabaja como profesora. La motivación es la de estar cerca de ella y mostrarle su apoyo después de que su marido, también profesor, la abandone por una alumna. Greg tendrá que navegar en un ambiente universitario ajeno a él, mientras intenta mejorar la relación con Katie.

Más allá de la presencia de Carell, la serie configura su reparto principal con Charly Clive (Pure) en el papel de Katie, Phil Dunster (Ted Lasso) como el exmarido de esta y John C. McGinley (Scrubs) en la piel de Walter Mann, un personaje clave dentro del entorno universitario. Tras ellos, encontramos a Danielle Deadwyler (Equipaje de mano), Alan Ruck (Succession), Lauren Tsai (Moxie), Annie Mumolo (Joy) y Connie Britton (Una joven prometedora) completando el reparto secundario.

¿Cuántos capítulos tiene? ¿habrá segunda temporada?

Rooster se estrenó el pasado 8 de marzo y su primera temporada contará con 10 episodios en total. Por el momento, sólo tenemos disponible el primer capítulo. Los siguientes serán lanzados semanalmente cada lunes hasta el 4 de mayo, fecha en la que se emitirá el desenlace.

Todavía no se ha confirmado una segunda temporada y todo dependerá de los datos de audiencias reportados por HBO Max, pero con el soporte de una estrella como Carell y el buen hacer de sus creadores parece poco probable que el terminal no le termine ofreciendo un seguimiento a la historia.