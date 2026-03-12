El true crime que podría llevarse un Oscar: la escalofriante historia real que sólo puedes ver en Netflix

Quedan escasas horas para conocer qué películas saldrán victoriosas en la 98.ª edición de la alfombra roja. Los pecadores y Una batalla tras otra parten como grandes favoritas, con 16 y 13 nominaciones respectivamente, pero en el amalgama de títulos que optan a conseguir las estatuillas doradas hay algunas películas de las que no hemos hablado lo suficiente. No, no nos referimos a Si pudiera te daría una patada o a la excepcional Sueños de trenes. Nuestra recomendación de hoy es el true crime que podría llevarse un Oscar y que sólo está disponible en Netflix: La vecina perfecta.

Se estrenó en la plataforma el pasado 17 de octubre y desde su llegada a la «gran N roja» supimos que sería una de las piezas a tener en cuenta en la temporada de premios. Dirigida por Geeta Gandbhir, quien también está nominada al mejor cortometraje documental por El diablo está ocupado, La vecina perfecta narra con crudeza el crimen real que terminó con la vida de Ajike «AJ» Owens, una madre negra que terminó tiroteada por su vecina blanca, Susan Lorincz.

Un true crime diferente que ha conseguido la validación de los Oscar, gracias a la entrega creativa de Netflix al trabajo de una Gandbhir que rehuye de cualquier convencionalismo del género. Porque durante su poco más de hora y media de duración, el relato policial se convierte en un recorrido inmersivo que pone de manifiesto el racismo común y cotidiano estadounidense.

El true crime con opción a Oscar: ¿El mejor documental de Netflix?

Gandbhir renuncia a crear el clásico testimonial con entrevistas frontales y recreaciones, recurriendo al footage real (grabaciones reales) de las cámaras corporales de la policía, llamadas a emergencias, vídeos de móviles y el conjunto de imágenes recogidos por las cámaras de seguridad.

Rompiendo los esquemas comunes del formato, La vecina perfecta se centra del mismo modo en una crítica directa al «Stand Your Ground», el conjunto de leyes de defensa propia que se utiliza bajo el pretexto de la seguridad pudiendo contener en realidad, grandes prejuicios sociales.

El true crime (aparte de lograr una nominación en los Oscar) consiguió completar un recorrido meritorio para Netflix en otros certámenes. Fue el mejor documental para la Asociación de Críticos de Chicago, los Independent Spirit Awards y se llevó la mejor dirección de su categoría en el Festival de Sundance. Ahora bien ¿podría optar realmente al premio? ¿Quienes son sus principales competidoras?

¿Tiene posibilidades reales de coronarse en la alfombra roja?

Estas son las nominadas en la categoría de Mejor largometraje documental:

La solución al estilo Alabama (Andrey Jarecki y Charlotte Kaufman): disponible en HBO Max

(Andrey Jarecki y Charlotte Kaufman): disponible en HBO Max Come See Me in the Good Light (Ryan White): disponible en Apple TV y Movistar Plus

(Ryan White): disponible en Apple TV y Movistar Plus Nuevos horizontes (Mohammad Reza Eyni y Sara Khaki): no está en ninguna plataforma)

(Mohammad Reza Eyni y Sara Khaki): no está en ninguna plataforma) Mr. Nobody contra Putin (David Borenstein y Pavel Llyich Talankin): Movistar y Filmin

(David Borenstein y Pavel Llyich Talankin): Movistar y Filmin La vecina perfecta (Geeta Gandbhir): Netflix

La gran favorita de la candidatura es Come See Me in the Good Light, la cual en las últimas semanas ha ido ganando un peso importante en las conversaciones. No obstante e independientemente de su resultado, La vecina perfecta sigue siendo una de esas piezas imperdibles si tienes una suscripción a Netflix.