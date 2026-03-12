La secuela de ‘Alien: Romulus’ ya tiene nuevo director: ¿qué sabemos de la continuación?

Las grandes franquicias siempre representan un terreno pantanoso para los cineastas, aunque estos hayan alcanzado la cima del éxito con sus proyectos. Esto sucede, en gran medida, porque las propiedades intelectuales habitualmente tienen múltiples cortes de opinión en la toma de las decisiones creativas, supeditando casi siempre la supervivencia de futuras secuelas a cualquier cierre narrativo que no permita seguir explotando dichas sagas. De alguna forma, todo esto se ha visto ejemplificado en el desarrollo de la secuela de Alien: Romulus, la cual ya no contará con el director Fede Álvarez a los mandos, pero que en cambio podría haber encontrado al realizador clave para el seguimiento: Michael Sarnoski.

Hace algunos meses, Álvarez le confirmó a los medios que él no sería la persona que asumiese las labores de dirección en la secuela de Alien: Romulus. Noticia sorprendente si tenemos en cuenta la aprobación general de la crítica y la respuesta de un público que acudió en masa a las salas para ver esta entrega situada cronológicamente entre los acontecimientos de Alien: El octavo pasajero (1979) y Aliens: El regreso (1986). Romulus recaudó 350 millones de dólares en todo el mundo y sin embargo, el autor uruguayo no sentará detrás de las cámaras. Así explicaba la decisión hace casi un año: «Acabamos de terminar el guion de la secuela de Romulus. Pero voy a ceder la dirección. La voy a producir junto con Ridley Scott. La produciremos juntos y ahora mismo estamos buscando un nuevo cineasta».

Esa búsqueda, según cuentan desde medios norteamericanos, podría haber terminado con la elección de Sarnoski. El de Milwaukee debutó con la estimulante Pig (2021) y poco a poco, ha ido construyendo una carrera en alza que podría tener otro capítulo exitoso en un seguimiento del que sabemos todavía muy poco, a pesar de haber pasado ya dos años desde el estreno de la precuela.

¿Qué sabemos de la secuela de ‘Alien: Romulus’?

La elección de Sarnoski como responsable de la futura secuela de Alien: Romulus no es de extrañar, viendo lo bien que el director se ha adaptado ya a propiedades intelectuales preexistentes con la fantástica Un lugar tranquilo: Día 1 (2024).

La noticia de las conversaciones avanzadas con Sarnoski las dio como exclusiva hace algunas horas Nexus Point News. Medio que también confirma la falta de información al respecto del seguimiento narrativo que tendrá la continuación. Eso sí, se espera que la trama vuelva a centrarse en los personajes interpretados por Cailee Spaeny y David Jonsson.

La complicada agenda de Sarnoski

El principal problema de escoger en Sarnoski recae en su compleja agenda fílmica. A mediados del 2026, el director estrenará de The Death of Robin Hood y en 2027 tiene programado el estreno de la adaptación fílmica del videojuego Death Stranding. Título al que, previsiblemente, debería renunciar de acceder a dirigir la secuela de Alien: Romulus.

La decisión de posicionar a Sarnoski como responsable del seguimiento llega después de los rumores que apuntaban a las fuertes diferencias creativas ente Scott y Álvarez con el guion de una continuación en la que el segundo pretendía recuperar al personaje de David (Michael Fassbender). Algo que no habría gustado nada al director de la primera Alien, pues su intención es la de reservar al personaje para futuras entregas dirigidas por él mismo.