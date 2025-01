Fede Álvarez asegura que ya están desarrollando la idea para una secuela de ‘Alien: Romulus’

Tras el periplo divagador de las precuelas que buscaba el origen de la criatura diseñada por H. R. Giger, la franquicia del xenomorfo parece haber vuelto a la senda original que la vio brillar a finales de los 70 y mediados de los 80. Todo gracias a la inventiva de Fede Álvarez, un realizador que tras la aprobación de Ridley Scott filmó una de las más gratificantes sorpresas del 2024, devolviendo en cierto sentido el terror y la acción a una saga doliente de su propia mitología y expectativas. Por ello y tras el triunfo de la crítica y el público, el cineasta uruguayo acaba de confirmar que ya se encuentra trabajando en una secuela para Alien: Romulus.

Situada cronológicamente entre Alien y Aliens, Álvarez replicó para el fan service algunas de las sensaciones primitivas del primer filme. Entre ellas, recuperar a través del CGI y la inteligencia artificial a Rook, el androide sintético al que dio vida Ian Holm en la cinta estrenada en 1979. Aunque cabe señalar, cómo el realizador mostró además algunos aspectos hasta ahora no vistos de un universo que ya contaba con seis películas (incluyendo las precuelas), como por ejemplo cómo la empresa Weyland-Yutani explota a los trabajadores de la colonia minera Jackson’s Star. Los cuales no pueden salir de allí a menos que compren un pasaje hacia otras galaxias con su trabajo. Un ambiente y atmósfera que desde luego, nos encantaría seguir viendo en la futura secuela de Alien: Romulus. Eso sí, no será nada sencillo volver a sorprender a la audiencia y por ello, el plan podría pasar por trasladar la historia a un terreno inesperado.

La secuela de ‘Alien: Romulus’

Con Álvarez a los mandos y siguiendo al pie de la letra sus declaraciones, los fans pueden estar tranquilos al menos, con la dedicación y energías que el director y su guionista compatriota de confianza Rodo Sayagues, le van a imprimir a la supuesta secuela de Alien: Romulus.

Estrenada el pasado verano, la precuela/secuela de la IP principal obtuvo un respaldo mayoritario de la prensa especializada. Pero sobre todo, supuso una gran alegría para Disney al haber sabido explotar su primera película de la propiedad intelectual, desde que la major compró la Fox en 2017. Con un presupuesto de 80 millones de dólares, Alien: Romulus terminó recaudando 350 millones en el box office mundial, convirtiéndose en la entrega más taquillera de la saga principal (sólo por detrás de lo cosechado en la cartelera global por Prometheus). Actualmente, Alien: Romulus está disponible en Disney +.

Por eso no es de extrañar que la casa del ratón le haya encargado a Fede Álvarez idear una continuación. De momento no conocemos el planteamiento, en cambio el cineasta ha dejado algunas pistas en su última entrevista con Empire:

«Rodo y yo estamos trabajando en eso ahora mismo. Estamos entusiasmados por el camino que puede tomar. Casi hemos cumplido con todas las casillas de cosas que quiero ver y hemos recuperado muchas de las cosas que no había visto en mucho tiempo. Donde quiera que vayamos ahora, podemos adentrarnos en aguas desconocidas».

No obstante, la idea de una secuela para Alien: Romulus no llegará si el guionista y el director no encuentran un camino viable que quieran narrar. «El error habitual con las secuelas es hacerlas porque se puede, y debido al éxito de Romulus, definitivamente podemos hacer una secuela. Pero no lo haría a menos que tengamos una muy buena idea, algo que sea digno del título», sentenciaba Álvarez.

Por el momento, Álvarez no tiene ningún proyecto entre manos más allá de crear una continuación digna para los personajes interpretados por Cailee Spaeny y David Jonsson. El rédito obtenido ha encumbrado al actor hacia el mainstream, a pesar de que en realidad ya se había posicionado como uno de los grandes referentes del cine de horror, gracias a propuestas como Posesión infernal (2013) y No respires.

Este 2025 tendremos más Alien

Puede que para ver una secuela de Alien: Romulus como mínimo haya que esperar al 2027. Sin embargo, eso no se traduce en una larga espera para volver a ver a la terrorífica criatura. En el verano del presente 2025, Noah Hawley (Fargo, Legión) estrenará la serie Alien: Planeta Tierra. Ficción programa para aterrizar directamente en Disney + y que se presenta como una precuela del clásico original, centrándose como bien indica su título, en la tierra. Entre su reparto, destacan Sydney Chandler, Timothy Olyphant, Essie Davis, Alex Lawther y Samuel Blenkin.