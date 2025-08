Lindsay Lohan no quiere que la sigan encasillando en Hollywood: «Si Scorsese me contacta, no voy a negarme»

Fue una auténtica estrella del cine adolescente a principios de los 2000, pero el precio de la fama, los excesos y su figura de ídolo infantil terminaron sepultando poco a poco su carrera. Sin embargo, ahora a sus 39 años, Lindsay Lohan podría vivir una resurrección profesional gracias al estreno inminente de Ponte en mi lugar de nuevo. Precisamente, la secuela directa más de dos décadas después de Ponte en mi lugar, uno de sus filmes más queridos. Porque…¿existe un mejor momento para el regreso mediático de la actriz que una época donde la nostalgia domina sin pudor el presente de Hollywood? Sea como fuere, en una reciente entrevista para promocionar la continuación del remake de Viernes Loco, Lohan ha querido detallar el cansancio sobre su encasillamiento en la industria, reclamando papeles dramáticos que le puedan ofrecer una nueva oportunidad de brillar como intérprete.

No es la primera ocasión en la que se reinicia un tótem cinematográfico de la filmografía de la ganadora de tres premios Razzie. En 2024, Paramount Pictures lanzó un remake en versión musical de Chicas malas. Eso sí, sin demasiado éxito. Antes, la deriva profesional de Lindsay Lohan fue de la mano de Netflix, estrenando tres comedias románticas con buenos datos en las visualizaciones del terminal; Navidad de golpe en 2022 y Nuestro secretito y Un deseo irlandés el año pasado. Ninguna de ellas, obviamente, revivió la carrera de la neoyorquina. Pero entonces, apareció de nuevo esa pulsión tan reciente de la meca del celuloide por las secuelas tardías, bajo responsabilidad del triunfo en la taquilla de fenómenos como Top Gun: Maverick o Bitelchús Bitelchús.

La primera entrega de Ponte en mi lugar obtuvo grandes resultados en la taquilla, logrando 160 millones de dólares a partir de un presupuesto de 26 millones. Con la deriva peyorativa de una recaudación decreciente, parece poco probable que Ponte en mi lugar de nuevo alcance semejantes números. No obstante, el reclamo intergeneracional de Lohan y Jamie Lee Curtis podría ofrecerle una grata sorpresa a las aspiraciones de la casa del ratón.

Lindsay Lohan quiere papeles dramáticos

La resurrección profesional de Lindsay Lohan podría parecer una quimera en la actualidad. Pero en realidad, el año pasado vivimos algo tan pasmoso como la nominación al Oscar de Demi Moore por su fantástico desempeño en La sustancia. Al negocio audiovisual norteamericano le fascina eso de consagrar mediante la redención popular a sus viejas glorias. Si no que se lo digan a figuras de la talla de Mickey Rourke o Brendan Fraser. Ahora bien, falta la llegada de un papel que le permita salir de su zona de confort y a ser posible, que contenga un buen punto de conexión metaficcional con su pasado.

En su entrevista para THR, Lohan se sinceró sobre sus sentimientos de ser encasillada por su anteriores trabajos incluso tras compartir reparto en 2006 con estrellas del nivel de Woody Harrelson, y Meryl Streep en El último show:

Lindsay Lohan at the Freakier Friday Latin America Premiere in Mexico City 💜 pic.twitter.com/cikb3as4II — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) July 25, 2025

«Incluso hoy tengo que luchar por cosas así, lo cual es frustrante. Porque bueno, ya me conocen así, pero también saben que puedo hacer aquello. ¡Así que déjenme! Denme la oportunidad. Tengo que romper ese círculo vicioso y abrir puertas a algo más, sin darle opción a la gente. Y a su debido tiempo, si Martin Scorsese me contacta, no voy a negarme».

¿Cuándo se estrena ‘Ponte en mi lugar 2’?

La historia nos vuelve a poner en la piel de Tess (Curstis) y Anna (Lohan), varios años después de su mágico intercambio de cuerpos. Anna ya es una adulta con una hija y una futura hijastra y por si los problemas del día a día no fuesen suficientes, se produce otro caótico intercambio de cuerpos, implicando a las dos jóvenes interpretadas por Julia Butters y Sophia Hammons. Ponte en mi lugar de nuevo llegará a los cines el próximo 8 de agosto.