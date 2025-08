Va a acabar con Netflix: la plataforma para ver series y películas gratis y sin registrarte

Cuando los servicios de streaming aterrizaron en España hace ya más de un lustro, el público no se podía creer que, por tan poco dinero, pudiesen tener acceso a cientos de películas desde la comodidad de su hogar o descargándose el contenido para verlo offline desde cualquiera de sus dispositivos. Sin embargo, poco a poco empezó a llegar la competencia. Netflix ya no estaba sola. Hoy, casi nos faltan manos para contar los servicios de vídeo bajo demanda a los que podemos tener acceso; HBO Max, Disney +, Apple +, SkyShowtime, Filmin, Amazon Prime Video…todas subiendo sus precios y limitando sus servicios poco a poco. Lo último que sabemos es que tras millones de pérdidas, casi todas reducirán su catálogo, haciendo todavía más inviable el hecho de estar suscritos a la mayoría. No obstante, esto podría terminar con Runtime, la nueva aplicación que permite ver series y películas gratis.

Una de las alternativas más sugerentes es esta nueva plataforma de streaming que ha llegado para poner en jaque a Netflix y compañía. Dentro del complejo mundo de las suscripciones y de los sistemas de visualización de contenido online, tenemos que Runtime es un modelo AVOD (advertising-based video on demand). Esto es que los usuarios pueden acceder a un catálogo de forma completamente gratuita, pero con la presencia de anuncios. Un hándicap que no lo es tanto si pensamos que “la gran N roja” incluye también publicidad es un línea low-cost de aproximadamente 5 € de coste.

Un modelo de negocio que a través de esta financiación, permite que su público pueda acceder a series y películas gratis, sin sobre costes ni esas subidas de precio tan constantes en la competencia. ¿Lo mejor de todo? Que además Runtime no requiere de un previo registro.

Podría parecer que, sin pagar una suscripción, esta aplicación tendrá una oferta muy pobre de contenidos. Pues no, la plataforma aloja más de 1.000 títulos de diferentes géneros entre los que se encuentra a una increíble variedad de películas y series. Como adhesión al clásico sistema de selección y visualización que comparten todas las empresas de streaming, Runtime cuenta además con diferentes canales como “Runtime Acción”, “Runtime Crimen” o “Runtime Romance” para encontrar más fácilmente esas categorías propias que tanto nos encantan.

Runtime está disponible a través de web o vía su aplicación específica para cada sistema de dispositivos, ya sea Android, IOS, Roku o Fire TV.