Stephen King lo vuelve a hacer: la crítica elogia la adaptación de una de sus obras menos conocidas

Desde sus orígenes con Julio Verne y George Méliès, el cine siempre ha bebido de versionar grandes éxitos literarios. Lo que el viento se llevó, James Bond, El señor de los Anillos, Al este del edén…sin importar el género, la impronta de las obras más relevantes del papel han sido trasladadas con más o menos acierto. Pero sin duda por delante de todos los grandes novelistas, el celuloide le debe sólo uno gran parte de su patrimonio audiovisual. Nos referimos por supuesto a Stephen King, quien con la última adaptación de uno de sus libros más conocidos acaba de triunfar de nuevo ante la crítica especializada.

Nos referimos a La larga marcha, la versión cinematográfica de la novela homónima que King escribió en los 60 bajo el seudónimo de Richard Bachman. Dirigida por Francis Lawrence y producida por Lionsgate, la cinta ya ha podido verse en varios pases previos y festivales y el resultado, no podía ser mejor: Stephen King vuelve a tener una de las adaptaciones más estimulantes del 2025. La prensa especializada que ya ha podido ver la película se ha deshecho en halagos hacia lo que considera un título brutal y completamente terrorífico.

Algunos críticos apuntan incluso a actuaciones dignas de Oscar por parte de sus intérpretes principales. Y en Slasher Reviews por ejemplo aseguran que la cinta «es brutal, nihilista y al mismo tiempo, profundamente humana». Pero ¿de qué trata realmente La larga marcha? ¿quien aparece en su reparto? ¿cuándo se estrenará en España?

¿De qué trata ‘La larga marcha’?

La sinopsis oficial dice lo siguiente: «En un futuro distópico, cien adolescentes participan en una brutal competición conocida como ‘La gran marcha’, donde deben caminar sin descanso; si se detienen o reducen la velocidad de la marcha, mueren. Sólo uno puede sobrevivir».

Liderando el reparto encontramos a Cooper Hoffman, el hijo del fallecido Phillip Seymour Hoffman que nos conquistó en la fantástica Licorice Pizza. Acompañándole está David Jonsson, otro joven de deslumbrante talento al que pudimos disfrutar el pasado año en Alien: Romulus. Tras ellos, están Judy Greer (El bosque), Mark Hamill (saga Star Wars), Charlie Plummer (Todo el dinero del mundo), Roman Griffin Davis (Jojo Rabbit), Garret Wareing (El coro) y Ben Wong (Karate Kid: Legends), entre otros.

¿Cuándo se estrena en España?

Con poco más de una hora y media de duración, el trabajo imaginario de Stephen King podrá verse de nuevo en esta adaptación a partir del 21 de noviembre. No es por otro lado, ni la primera ni la última versión fílmica de un libro de King que veremos este año. El 21 de febrero estrenó The Monkey y antes de que termine el año, podremos ver la precuela en formato de serie de It, Bienvenidos a Derry y The Running Man.

Pero es que en 2o26 Carrie se adaptará al formato serie, al igual que Fairy Tail. ¿Estará La larga marcha a la altura de otras versiones de la obra de King como Cadena perpetua, La milla verde o El resplandor?