Dos detenidos por el robo con fuerza de jamones en Córdoba: tenían antecedentes por hechos similares

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en San Sebastián de los Ballesteros (Córdoba) cuando intentaban robar con fuerza varios jamones y otros objetos de un supermercado. Ambos fueron sorprendidos durante la madrugada del 6 de diciembre tras una llamada ciudadana que alertó del robo en curso. Los detenidos, que intentaron ocultar su identidad, tenían antecedentes por hechos similares.

Según ha informado la Benemérita, la Central Operativa de Servicios (COS) recibió el aviso de un posible robo en un comercio de la localidad, activando inmediatamente una patrulla desde el Puesto de la Guardia Civil de La Victoria. Los agentes llegaron pocos minutos después y comprobaron que la puerta de acceso al establecimiento había sido forzada.

Durante la inspección del lugar, los agentes localizaron en el interior varios objetos amontonados junto a la salida del supermercado, entre ellos la caja registradora y varios jamones de elevado valor económico, listos para ser sustraídos. No obstante, los autores no llegaron a consumar el robo gracias a la rápida actuación policial.

Continuando con la inspección del local, los agentes hallaron a dos personas escondidas en el altillo de un armario, ocultas entre cajas. Ambas trataron de hacerse pasar por otras personas durante el proceso de identificación, pero tras las comprobaciones oportunas, se confirmó que contaban con numerosos antecedentes por robos similares.

Ambos individuos fueron detenidos en ese mismo momento como presuntos autores de un delito de robo con fuerza de, entre otras cosas, varios jamones de alto valor económico. La actuación eficaz de la Guardia Civil evitó que se produjera la sustracción de los productos y permitió la detención inmediata de los responsables.

Los detenidos, junto a las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente. Por el momento, se desconocen más datos sobre los delincuentes, que tenían antecedentes por hechos similares.