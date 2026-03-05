Cibeles se desmarca de las charlas sobre transmisoginia: «Estamos obligados a ceder espacios municipales»

Fuentes municipales del Ayuntamiento de Madrid han explicado a OKDIARIO que las charlas que se van a impartir durante el mes de marzo en dependencias municipales sobre Transmisogínia y las transfeminidades visibilizando las vivencias de mujeres trans se han organizado sin el conocimiento del equipo de Gobierno. Aun así, defienden que ellos tienen la obligación de ceder espacios municipales como son el Centro Social Comunitario Annette Cabelli y La Casa del Cura para realizar debates de toda índole como estos que se van a hacer para visibilizar las vivencias de las mujeres trans.

A la charla impartida en el día de ayer, el Ayuntamiento no tiene datos sobre cuántas personas asistieron, pero a la que tendrá lugar el día 20 de marzo en La Casa del Cura, situada en La Plaza de los Dos de Mayo, el concejal presidente del Distrito Centro, Carlos Segura, ha avanzado que hay cuatro personas apuntadas.

Sobre el coste que estas charlas supondrán al bolsillo de los madrileños, la vicealcaldesa Inmaculada Sanz ha respondido a preguntas de OKDIARIO que no supondrá ningún gasto para las arcas del Ayuntamiento.

Las conferencias sobre la realidad trans han sido promovidas por la Mesa LGTBIAQ+ y el Proyecto social comunitario, que forman parte del Proyecto de Intervención Social Comunitaria del distrito de Centro cuyo objetivo, a través de varias mesas (Salud, Educación Infancia y Juventud…), es mejorar la vida de la comunidad trans a través de la participación ciudadana, colaborando con vecinos, entidades y asociaciones para dar respuestas a problemas colectivos como son la igualdad de oportunidades, la equidad y la diversidad de la población del distrito de Centro. Sanz ha explicado que esta Mesa se creó en el año 2024 ante la demanda de diferentes entidades.

La transmisoginia es una forma específica de discriminación que combina transfobia y misoginia, dirigida principalmente hacia mujeres trans y personas transfemeninas. La diferencia con la transfobia es que esta afecta a todas las personas trans. La primera, solo a las mujeres.

Sin embargo, en una entrevista en esRadio, el concejal presidente del distrito Centro, Carlos Segura, ha reconocido no tener muy claro qué es la transmisoginia y la transfeminidad. «Es una programación que han organizado servicios sociales en el marco de la intervención social y ellos han creído que es lo mejor para preparar a los profesionales. Para que sepan cómo tratar a las personas trans y que no se sientan discriminadas. Yo tampoco sé muy bien qué significa», ha relatado.

Otros debates

El Ayuntamiento de Madrid financia y apoya diversos programas comunitarios, a menudo mediante convenios con entidades LGTBI.

Entre ellos destaca la atención psicosocial a mayores LGTBI, dotado con aproximadamente 85.000 euros anuales para combatir la soledad y promover sus derechos. También la intervención en Salud y Salud Sexual: Proyectos dirigidos a la prevención de ITS (infecciones de transmisión sexual), acceso a pruebas de VIH y atención psicológica/sexológica especializada, incluyendo apoyo entre pares.

Apoyo a Víctimas de LGTBIfobia: acciones enmarcadas en el Observatorio Municipal contra la LGTBIfobia, enfocadas en la atención a personas LGTBI+ en situación de calle o sin hogar. Así mismo, Almeida ha apostado por hacer campañas de sensibilización y guías educativas sobre diversidad sexual, como Madrid diversa, Madrid inclusiva.

Por último, destacan Proyectos Futuros, para los que el Ayuntamiento ha anunciado la ampliación de puntos arcoíris y mayor formación LGTBI en el ámbito comunitario para 2026.